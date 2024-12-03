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Англия
03 декабря 2024, 22:44 | Обновлено 03 декабря 2024, 23:28
245
0

Король на King Power. Пополнение в семье любителей одного стадиона в АПЛ

Джейми Варди достиг серьезной цифры

03 декабря 2024, 22:44 | Обновлено 03 декабря 2024, 23:28
245
0
Король на King Power. Пополнение в семье любителей одного стадиона в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

Во вторник, 3 декабря, английский нападающий «Лестера» Джейми Варди забил уже на второй минуте матча против «Вест Хэма».

Этот гол стал для 37-летнего страйкера 73-м на домашнем стадионе «лис» «King Power». Сложив показатель забитых голов, указанный выше, и количество ассистов Джейми на все том же стадионе, а таковых есть 27, мы получим цифру в 100 результативных баллов на одном стадионе. Варди стал всего лишь 14-м игроком в истории АПЛ, который сделал 100 и более результативных действий на одном стадионе.

Ван Нистелрой рассказал о том, почему возглавил «Лестер».

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Джейми Варди Лестер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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