Король на King Power. Пополнение в семье любителей одного стадиона в АПЛ

Во вторник, 3 декабря, английский нападающий «Лестера» Джейми Варди забил уже на второй минуте матча против «Вест Хэма».

Этот гол стал для 37-летнего страйкера 73-м на домашнем стадионе «лис» «King Power». Сложив показатель забитых голов, указанный выше, и количество ассистов Джейми на все том же стадионе, а таковых есть 27, мы получим цифру в 100 результативных баллов на одном стадионе. Варди стал всего лишь 14-м игроком в истории АПЛ, который сделал 100 и более результативных действий на одном стадионе.

Ван Нистелрой рассказал о том, почему возглавил «Лестер».