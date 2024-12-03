Неожиданно. Ван Нистерлой признался, кто убедил его возглавить Лестер
Нидерландец поблагодарил главного тренера «Челси»
Главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой признался, что возглавил «лис» по совету нынешнего главного тренера лондонского «Челси» Энцо Марески.
«Энцо Мареска – мой хороший друг и бывший товарищ по команде, мы вместе играли за «Малагу», а недавно играли друг против друга в АПЛ, когда я был в «Манчестер Юнайтед». И тогда около часа мы очень хорошо поговорили, но на тот момент я еще ничего не знал о том, что мной интересуется «Лестер».
Потом, когда появились первые контакты, Энцо позвонил мне первым. Конечно, когда был первый подход от клуба, мне было очень интересно получить информацию из первых рук о клубе, игроках и тренировочной базе, об обстановке – обо всех этих вопросах, которые мне были интересны – от тех людей, которые там работали. Мы снова поговорили, но Мареска был очень положительным, рассказывая о своей работе в «Лестере», и что может быть лучше такой информации?
Мы поговорили об этом, он уже был настроен очень положительно, можно считать, что он уговорил меня принять это решение, а после нашего с ним разговора все стало еще лучше. И я должен сказать, что Энцо был абсолютно прав – судя по первым впечатлениям, которые я уже получил в «Лестере», – сказал специалист.
Ранее Руд ван Нистелрой заявил, что не хотел покидать «Манчестер Юнайтед», рассказав о разговоре с Рубеном Аморимом.
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