Неожиданно. Ван Нистерлой признался, кто убедил его возглавить Лестер

Главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой признался, что возглавил «лис» по совету нынешнего главного тренера лондонского «Челси» Энцо Марески.

«Энцо Мареска – мой хороший друг и бывший товарищ по команде, мы вместе играли за «Малагу», а недавно играли друг против друга в АПЛ, когда я был в «Манчестер Юнайтед». И тогда около часа мы очень хорошо поговорили, но на тот момент я еще ничего не знал о том, что мной интересуется «Лестер».

Потом, когда появились первые контакты, Энцо позвонил мне первым. Конечно, когда был первый подход от клуба, мне было очень интересно получить информацию из первых рук о клубе, игроках и тренировочной базе, об обстановке – обо всех этих вопросах, которые мне были интересны – от тех людей, которые там работали. Мы снова поговорили, но Мареска был очень положительным, рассказывая о своей работе в «Лестере», и что может быть лучше такой информации?

Мы поговорили об этом, он уже был настроен очень положительно, можно считать, что он уговорил меня принять это решение, а после нашего с ним разговора все стало еще лучше. И я должен сказать, что Энцо был абсолютно прав – судя по первым впечатлениям, которые я уже получил в «Лестере», – сказал специалист.

Ранее Руд ван Нистелрой заявил, что не хотел покидать «Манчестер Юнайтед», рассказав о разговоре с Рубеном Аморимом.