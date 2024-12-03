Все стало на свои места. Президент ПСЖ прокомментировал интерес к Салаху

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал возможный трансфер египетского вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха:

«Это неправда. Он фантастический и удивительный игрок, но мы никогда не рассматривали его, если честно. Мы знаем, что каждый клуб хотел бы иметь его, но этот слух о нас просто не соответствует действительности».

По сообщениям L`Equipe, парижский топ-клуб мог бы подписать 32-летнего игрока летом в качестве свободного агента.

«Челси» и «ПСЖ» могут обменяться форвардами.