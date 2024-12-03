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Англия
03 декабря 2024, 23:26 | Обновлено 03 декабря 2024, 23:32
422
0

Все стало на свои места. Президент ПСЖ прокомментировал интерес к Салаху

Нассер Аль-Хелаифи опроверг возможность трансфера Мохамеда Салаха

03 декабря 2024, 23:26 | Обновлено 03 декабря 2024, 23:32
422
0
Все стало на свои места. Президент ПСЖ прокомментировал интерес к Салаху
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал возможный трансфер египетского вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха:

«Это неправда. Он фантастический и удивительный игрок, но мы никогда не рассматривали его, если честно. Мы знаем, что каждый клуб хотел бы иметь его, но этот слух о нас просто не соответствует действительности».

По сообщениям L`Equipe, парижский топ-клуб мог бы подписать 32-летнего игрока летом в качестве свободного агента.

«Челси» и «ПСЖ» могут обменяться форвардами.

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Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ Мохамед Салах Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы
Данііл Киріяка Источник
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