Англия03 декабря 2024, 23:26 | Обновлено 03 декабря 2024, 23:32
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Все стало на свои места. Президент ПСЖ прокомментировал интерес к Салаху
Нассер Аль-Хелаифи опроверг возможность трансфера Мохамеда Салаха
03 декабря 2024, 23:26 | Обновлено 03 декабря 2024, 23:32
422
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал возможный трансфер египетского вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха:
«Это неправда. Он фантастический и удивительный игрок, но мы никогда не рассматривали его, если честно. Мы знаем, что каждый клуб хотел бы иметь его, но этот слух о нас просто не соответствует действительности».
По сообщениям L`Equipe, парижский топ-клуб мог бы подписать 32-летнего игрока летом в качестве свободного агента.
«Челси» и «ПСЖ» могут обменяться форвардами.
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