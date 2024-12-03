Недопонимание. В европейском гранде может освободиться тренерский мостик

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике получает первые признаки недоверия по отношению к его работе, сообщает RMC Sport.

Не все игроки понимают выбор состава, который делает испанец. На фоне не самых лучших результатов как в чемпионате Франции, так и в Лиге чемпионов. не исключен вариант, при котором Луис покинет французский гранд. Спортивный советник парижан Луиш Кампуш также сомневается в Луисе Энрике.

«ПСЖ» занимает первое место чемпионата Франции, имея на своем счету 33 очка за 13 туров.

В Лиге чемпионов французский клуб занимает 25-е место в таблице с 4 очками.

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