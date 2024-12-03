Недопонимание. В европейском гранде может освободиться тренерский мостик
Луис Энрике может покинуть «ПСЖ»
Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике получает первые признаки недоверия по отношению к его работе, сообщает RMC Sport.
Не все игроки понимают выбор состава, который делает испанец. На фоне не самых лучших результатов как в чемпионате Франции, так и в Лиге чемпионов. не исключен вариант, при котором Луис покинет французский гранд. Спортивный советник парижан Луиш Кампуш также сомневается в Луисе Энрике.
«ПСЖ» занимает первое место чемпионата Франции, имея на своем счету 33 очка за 13 туров.
В Лиге чемпионов французский клуб занимает 25-е место в таблице с 4 очками.
Президент «ПСЖ» прокомментировал возможный трансфер Салаха.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Крапивцов станет игроком каталонского клуба
«Великий Джордж» считает, что Тайсон выйдет совсем другим на реванш