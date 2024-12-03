«Ты играешь с большой самоотдачей». Куртуа обратился к игроку Реала

Звездный бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа высоко оценил выступления молодого защитника Рауля Асенсио, который недавно дебютировал за «королевский клуб».

«Если ты продолжишь играть на таком уровне, то закрепишься в первой команде. Ты играешь с большой самоотдачей», – сказал Куртуа в личном разговоре Раулю.

В этом сезоне Рауль Асенсио дебютировал за взрослую команду «Реала», успел провести четыре матча и отдать один ассист. Талантливым защитником уже заинтересовался именитый английский клуб «Манчестер Сити».