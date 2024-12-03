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  4. «Ты играешь с большой самоотдачей». Куртуа обратился к игроку Реала
Испания
03 декабря 2024, 22:38 |
782
0

«Ты играешь с большой самоотдачей». Куртуа обратился к игроку Реала

Куртуа оценил выступления Рауля Асенсио

03 декабря 2024, 22:38 |
782
0
«Ты играешь с большой самоотдачей». Куртуа обратился к игроку Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Звездный бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа высоко оценил выступления молодого защитника Рауля Асенсио, который недавно дебютировал за «королевский клуб».

«Если ты продолжишь играть на таком уровне, то закрепишься в первой команде. Ты играешь с большой самоотдачей», – сказал Куртуа в личном разговоре Раулю.

В этом сезоне Рауль Асенсио дебютировал за взрослую команду «Реала», успел провести четыре матча и отдать один ассист. Талантливым защитником уже заинтересовался именитый английский клуб «Манчестер Сити».

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Рауль Асенсио
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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