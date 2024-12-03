«Ты играешь с большой самоотдачей». Куртуа обратился к игроку Реала
Куртуа оценил выступления Рауля Асенсио
Звездный бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа высоко оценил выступления молодого защитника Рауля Асенсио, который недавно дебютировал за «королевский клуб».
«Если ты продолжишь играть на таком уровне, то закрепишься в первой команде. Ты играешь с большой самоотдачей», – сказал Куртуа в личном разговоре Раулю.
В этом сезоне Рауль Асенсио дебютировал за взрослую команду «Реала», успел провести четыре матча и отдать один ассист. Талантливым защитником уже заинтересовался именитый английский клуб «Манчестер Сити».
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