Наталья ИГНАТОВИЧ: «Была уверена, что армянки много не пропустят»

Главный тренер молодежной сборной Украины Наталья Игнатович прокомментировала победу своих подопечных в первом раунде отбора Евро–2025.

– На старте выясняли отношения с хозяйками. В прошлом году нам также пришлось с ними встречаться, и они заметно прибавили. Если эта команда раньше большими силами защищалась и думала только, чтобы много не пропустить, то теперь значительно чаще владела мячом, пыталась комбинировать.

Нам пришлось приложить немало усилий, чтобы склонить чашу весов в свою сторону – 2:0. Кстати, второй раз мы отличились в компенсированное время, и, как выяснилось позже, этот гол нам очень пригодился.

– Поскольку в нашей группе выступало только три сборные, то, чтобы досрочно обеспечить себе первое место, надо было обязательно победить израильтянок ...

– Наши девушки еще до перерыва, как говорится, могли закрыть матч, но не использовали четыре выхода один на один с вратарем соперниц, которые также произвели хорошее впечатление. А почти сразу после перерыва мяч неожиданно оказался в сетке наших ворот.

Все же благодаря умелым действиям в середине поля капитана сборной Лидии Заборовец удалось захватить инициативу и довольно быстро восстановить паритет. Более того, был удален один из лидеров израильтянок, однако игра в большинстве нам каких–то дивидендов не принесла. А все – из–за чрезмерного волнения, и пришлось смириться с ничейным итогом – 1:1.

– Не возникало опасений, что в заключительном туре израильтянки одержат победу с разгромным счетом над хозяйками и сумеют опередить украинок по соотношению забитых и пропущенных мячей?

– Нет, я была уверена, что армянки много не пропустят. Они играли дома, пришли болельщики, в конце концов, у них было больше времени на восстановление. Израильтянки ожидаемо взяли верх, но со счетом 2:0, который устраивал нашу команду. Потому что при одинаковых показателях преимущество имела сборная, у которой было меньше дисциплинарных нарушений. А здесь преимущество моих подопечных было ощутимым.

Радует, что украинки снова будут выступать в Лиге А. 6 декабря узнаем соперниц, с которыми уже весной 2025 года встретимся во втором раунде отбора финальной части чемпионата Европы.