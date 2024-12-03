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Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 14:23 |
828
0

Голкипер, который был в Арсенале, Челси и Жироне, может перейти в клуб УПЛ

Владислав Крапивцов до сих пор не может найти клуб

03 декабря 2024, 14:23 |
828
0
Голкипер, который был в Арсенале, Челси и Жироне, может перейти в клуб УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Голкипер юношеской сборной Украины (U-19) Владислав Крапивцов может трудоустроиться в Украинской Премьер-лиге, об этом пишет Футбол 24.

По данным источника, Владислав получит возможность поработать на собрании с «Полесьем». Наставник житомирцев Имад Ашур знает его по совместной работе в СК Днепр-1.

Сообщается, что расположение «волков» хочет покинуть Олег Кудрик, который провел лишь три матча в нынешнем сезоне, и травматизм Евгения Волынца.

После ухода из СК «Днепр-1» Крапивцов мог подписать контракт с лондонским «Челси». Голкипер успешно прошел медосмотр в расположении «синих», но из-за лимита на игроков с неевропейскими паспортами Крапивцова не смогли заявить. Позже Владислав отправился в лондонский «Арсенал», где тоже не удалось подписать контракт. Не сложилось и с «Жироной».

В прошлом сезоне 19-летний вратарь выступал за юношескую команду СК «Днепр-1», сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента.

Голкипер вошел в символическую сборную Евро-2024 U-19, на котором украинская команда дошла до полуфинала. Вратарь провел два сухих матча из четырех на турнире.

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Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
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