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03 декабря 2024, 11:56 | Обновлено 03 декабря 2024, 12:15
1062
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Антонела Роккуццо – звезда Adidas, топ-инфлюенсер и мать

Сегодня наградим вниманием одну из самых статусных жен мира футбола

03 декабря 2024, 11:56 | Обновлено 03 декабря 2024, 12:15
1062
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Антонела Роккуццо – звезда Adidas, топ-инфлюенсер и мать
Instagram. Антонела Роккуццо

Жена нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля МессиАнтонела Роккуццо – настоящая суперзвезда среди жен топ-футболистов.

Их история любви с Лео простирается ещё с юных лет, когда Лионель и Антонела познакомились ещё будучи совсем детьми.

С тех пор из дружбы выросла большая любовь и пара воспитывает троих сыновей, мечтая о четвертом ребенке – и чтобы это обязательно была девочка.

Антонела – пример жены, которая не только реализовалась в семейном плане, но и сумела построить свой личностный успешный бренд.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На её Instagram подписано 40,1 млн фолловеров и мировые бренды становятся в очередь, чтобы посотрудничать одной из топ-инфлюенсерок мира.

Жена Месси сама выбирает бренды, в первую очередь те, которые отвечают её ценностям и виденью жизни: это «Tiffany & Co», «Revolve», «Alo», «Lancome», «Spotify» и из последних обновок это, конечно же, Adidas, о сотрудничестве с которым объявили вот-вот.

В то же время Антонела Роккуццо остаётся достаточно приземленной личностью – она не спешит снимать про свою жизнь сериалити на Netflix, хотя такой интерес определенно есть к её персоне.

Умница, красавица и идеальный партнер для жизни Лео Месси – именно такой видит мир Антонелу Роккуццо:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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