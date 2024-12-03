ДЕВУШКА ДНЯ. Антонела Роккуццо – звезда Adidas, топ-инфлюенсер и мать
Сегодня наградим вниманием одну из самых статусных жен мира футбола
Жена нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси – Антонела Роккуццо – настоящая суперзвезда среди жен топ-футболистов.
Их история любви с Лео простирается ещё с юных лет, когда Лионель и Антонела познакомились ещё будучи совсем детьми.
С тех пор из дружбы выросла большая любовь и пара воспитывает троих сыновей, мечтая о четвертом ребенке – и чтобы это обязательно была девочка.
Антонела – пример жены, которая не только реализовалась в семейном плане, но и сумела построить свой личностный успешный бренд.
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На её Instagram подписано 40,1 млн фолловеров и мировые бренды становятся в очередь, чтобы посотрудничать одной из топ-инфлюенсерок мира.
Жена Месси сама выбирает бренды, в первую очередь те, которые отвечают её ценностям и виденью жизни: это «Tiffany & Co», «Revolve», «Alo», «Lancome», «Spotify» и из последних обновок это, конечно же, Adidas, о сотрудничестве с которым объявили вот-вот.
В то же время Антонела Роккуццо остаётся достаточно приземленной личностью – она не спешит снимать про свою жизнь сериалити на Netflix, хотя такой интерес определенно есть к её персоне.
Умница, красавица и идеальный партнер для жизни Лео Месси – именно такой видит мир Антонелу Роккуццо:
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