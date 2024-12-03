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Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 11:10 | Обновлено 03 декабря 2024, 11:38
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0

Александр ЯЦЫК: «Тотального преимущества Карпат в первом тайме не было»

Игрок «Зари» прокомментировал поединок 15-го тура УПЛ

03 декабря 2024, 11:10 | Обновлено 03 декабря 2024, 11:38
91
0
Александр ЯЦЫК: «Тотального преимущества Карпат в первом тайме не было»
ФК Заря. Александр Яцык

Игрок луганской «Зари» Александр Яцык поделился мнениями о победном матче против «Карпат» в 15-м туре УПЛ (2:1).

– Саша, нечасто увидишь волевые победы вашей команды в этом сезоне.

– Да уж. Чаще бывает наоборот.

– Первый тайм был очень труден для вашей команды. Почему так вышло?

– Мы чуть-чуть не разобрались, как нам играть. В перерыве тренерский штаб перестроил нашу игру и пошло уже повеселее. Мы пытались атаковать и в первом тайме тоже. Не было тотального преимущества «Карпат» в первой половине матча. У нас тоже были моменты, и у меня в частности. Мы неплохо разбивали прессинг Карпат, накрывали гостей.

– Во втором тайме пошла открытая игра. У тебя в активе очередная голевая передача?

– Да. Там Мичин отлично все выполнил.

– Нечасто увидишь, как центральный полузащитник забивает дважды с игры.

– Он хорошо тренируется, я раз за него. Петар забил два мяча и Заря победила.

– Лондонский «Арсенал» лучше всего играет у чужих ворот на стандартах (речь идет о европейских чемпионатах). В Украине существует мнение, что именно «Заря» самая опасная команда при стандартах у ворот соперника. Согласишься ли ты с таким утверждением?

– Не могу сказать. Нам показывают игру «Арсенала», взаимодействия при угловых и штрафных. Мы пока не так много убиваем после стандартов, хотелось бы забивать чаще.

– Сегодня не забил ваш форвард Филипп Будковский.

– Ничего страшного. Наш капитан забил неделю назад в Житомире. Сегодня Филипп был очень полезен, он участвовал во всех наших атаках. Будковский – лидер «Зари».

– Если сравнивать качество игры «Зари» с «Карпатами» и в матче с «Полесьем». Где луганская команда играла лучше?

– Что в одном, что во втором поединке «Заря» понравилась во вторых таймах.

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Александр Яцык Заря Луганск Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря - Карпаты
Андрій Вітренко Источник: Sportarena
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