Ингулец обновил два клубных рекорда в матче с Ворсклой
Подопечные Василия Кобина одержали победу со счетом 3:0
В субботу, 30 ноября полтавская «Ворскла» на своем поле принимала «Ингулец» в 15-м туре УПЛ.
Поединок закончился разгромной победой команды из поселка Петрово. Финальный счет 3:0.
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Благодаря триумфу над полтавским коллективом, «Ингулец» оформил одну из самых больших побед в рамках чемпионата Украины. За время выступлений в УПЛ команда никогда не обыгрывала соперника с большим счетом, чем 3:0.
Также коллектив повторил клубное достижение по количеству голов в одной встрече. Ранее «Ингулец» не забивал больше трех мячей в национальном чемпионате.
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