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Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 11:59 | Обновлено 03 декабря 2024, 12:13
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Ингулец обновил два клубных рекорда в матче с Ворсклой

Подопечные Василия Кобина одержали победу со счетом 3:0

03 декабря 2024, 11:59 | Обновлено 03 декабря 2024, 12:13
252
0
Ингулец обновил два клубных рекорда в матче с Ворсклой
УПЛ

В субботу, 30 ноября полтавская «Ворскла» на своем поле принимала «Ингулец» в 15-м туре УПЛ.

Поединок закончился разгромной победой команды из поселка Петрово. Финальный счет 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Благодаря триумфу над полтавским коллективом, «Ингулец» оформил одну из самых больших побед в рамках чемпионата Украины. За время выступлений в УПЛ команда никогда не обыгрывала соперника с большим счетом, чем 3:0.

Также коллектив повторил клубное достижение по количеству голов в одной встрече. Ранее «Ингулец» не забивал больше трех мячей в национальном чемпионате.

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Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Ингулец рекорд статистика Василий Кобин
Андрій Вітренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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