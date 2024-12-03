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Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 13:16 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:22
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Игорь ГОРБАЧ: «Услышал в свой адрес много оскорбительных слов от Бабогло»

Футболист «Зари» о матче с «Карпатами»

03 декабря 2024, 13:16 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:22
141
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Игорь ГОРБАЧ: «Услышал в свой адрес много оскорбительных слов от Бабогло»
Алина Ерофеева. Игорь Горбач

Нападающий луганской «Зари» Игорь Горбач подвел итоги поединка с «Карпатами» в рамках 15-го тура чемпионата Украины (2:1).

– «Заря» на хорошей ноте завершила первый круг чемпионата Украины. Какие у тебя мысли сразу после игры с «Карпатами»?

– Только положительные эмоции у нас сейчас. Мы смогли переломить ход событий. У нас раньше часто было все наоборот: мы выигрывали и потом уступали в счете. Сейчас мы показали характер, и нам было некуда отступать. Эта встреча все решала, куда мы двигаемся – вверх по турнирной таблице, или вниз. Все футболисты «Зари» выложились по максимуму, настроение было безумным. Во втором тайме мы воплотили свои моменты в забитые мячи.

– Почему защитники «Зари» так часто ошибались у своих ворот в первом тайме?

– Лишние эмоции, слишком мы настроились на эту встречу. Сначала они мешали нам думать и играть с холодной головой. Думаю, что маленький мандраж у нас был. Благо, мы переломили ситуацию на футбольном поле.

«Карпаты» были сильными?

– Да. Львовяне хорошо играли, особенно в первом тайме, когда они нас обыграли. Бывает так, что вроде бы контролируешь игру, но где-то, в каком-то моменте, недосмотрел за соперником – и все. Плюс мы забили после стандарта, это ведь наша сильная сторона. Гостям могу сказать только спасибо за хорошую игру.

– В составе «Зари» дважды отличился Петар Мичин. Этому сербскому игроку 26 лет. С кем его можно сравнить с европейскими футболистами, по его вкладу в игру вашей команды?

– Возможно, его можно сравнить с Матео Ковачичем из «Манчестер Сити». Мичин – не супербыстрый футболист, но имеет хорошее видение игры и вместе с Яцыком он двигает нашу игру. У Петара хороший удар, который он подтвердил и сегодня.

– В конце игры была серьезная стычка футболистов обеих команд, в результате чего рефери предупредил четырех игроков желтыми карточками. Что там было?

– Меня уже заменили на тот момент, но наша скамейка запасных был рядом. Я вышел на поле и попытался успокоить защитника гостей Бабогло, однако услышал в свой адрес оскорбительные слова, даже, я бы сказал, слова, которые не печатают. Думаю, что это было некрасиво с его стороны. Однако в футболе бывает много эмоций, потому все нормально, никто не застрахован от ошибок.

– Первый круг чемпионата Украины позади. На что может рассчитывать Заря в оставшихся играх – с «Ингульцом» и «Черноморцем»?

– Мы можем рассчитывать на победы в этих матчах. Думаю, это нам по силам. Хотим уйти на каникулы в хорошем настроении.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Карпаты Игорь Горбач Владислав Бабогло
Андрій Вітренко Источник: Sportarena
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