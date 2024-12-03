«Было больно». Ван Нистерлой рассказал об откровенном разговоре с Аморимом

Нидерландский тренер Руд ван Нистелрой, ныне возглавляющий «Лестер», признался, что не очень хотел покидать «Манчестер Юнайтед» после прихода Рубена Аморима на должность главного тренера «красных дьяволов».

«В тот момент, когда я занял временную должность, я сказал, что я здесь, чтобы помогать Юнайтеду и остаться, чтобы помогать Юнайтеду, и я имел это в виду. Так что я был очень разочарован, и мне было больно, что я должен был уйти.

В конце концов, я смирился с этим, потому что я понимаю и нового тренера. Я достаточно давно в футболе и сам был тренером. Я понимаю.

Я поговорил об этом с Рубеном, и, надо отдать ему должное, разговор был благодарным, как между мужчинами, как между людьми, как между руководителями. Это очень помогло мне двигаться дальше и сразу же начать переговоры о новых возможностях, что, конечно, подняло мне настроение», – сказал специалист.

Под руководством «Рубена Аморима» «Манчестер Юнайтед» провел уже три матча.«Красные дьяволы» обыграли «Эвертон» (4:0) и «Буде-Глимт» (3:2) и сыграли вничью с «Ипсвичем» (1:1).