«Нездоровая атмосфера». Названа причина неудачных результатов Шахтера

Украинский журналист Игорь Цыганык нашел причину неудачных результатов донецкого «Шахтера» на данном этапе сезона. Журналист заявил, что в клубе есть некоторая нездоровая атмосфера, влияющая на результаты команды.

«Это команда индивидуальностей. Мне не понравилось несколько моментов. Бежит контратака вроде бы, Кевин открывается, передача идет в другую сторону. Хотя Кевин вроде бы интереснее открывается, а на него не обращают внимания. Что-то не так, что-то не то, что-то в коллективе неверно.

Кевин не раз показывал: «Что вы делаете? Я здесь». Для меня это показательный момент. Я не знаю, что происходит в раздевалке, на тренировках, возможно, там есть некоторая нездоровая атмосфера», – сказал Цыганык.

В матче 15 тура УПЛ «Шахтер» неожиданно потерял очки против львовского «Движения». Сейчас «горняки» находятся на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата, имея в своем активе 30 зачетных пунктов после 14 матчей.

Ранее источник назвал два клуба, стимулирующих соперников донецкого «Шахтера» в УПЛ.