«Нездоровая атмосфера». Названа причина неудачных результатов Шахтера
Игорь Цыганык считает, что между футболистами нет взаимопонимания
Украинский журналист Игорь Цыганык нашел причину неудачных результатов донецкого «Шахтера» на данном этапе сезона. Журналист заявил, что в клубе есть некоторая нездоровая атмосфера, влияющая на результаты команды.
«Это команда индивидуальностей. Мне не понравилось несколько моментов. Бежит контратака вроде бы, Кевин открывается, передача идет в другую сторону. Хотя Кевин вроде бы интереснее открывается, а на него не обращают внимания. Что-то не так, что-то не то, что-то в коллективе неверно.
Кевин не раз показывал: «Что вы делаете? Я здесь». Для меня это показательный момент. Я не знаю, что происходит в раздевалке, на тренировках, возможно, там есть некоторая нездоровая атмосфера», – сказал Цыганык.
В матче 15 тура УПЛ «Шахтер» неожиданно потерял очки против львовского «Движения». Сейчас «горняки» находятся на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата, имея в своем активе 30 зачетных пунктов после 14 матчей.
Ранее источник назвал два клуба, стимулирующих соперников донецкого «Шахтера» в УПЛ.
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