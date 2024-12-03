Наставник сборной Украины высказался по поводу смены гражданства Степанова

Главный тренер юношеской сборной Украины (U-19) Дмитрий Михайленко отреагировал на слухи о возможной смене гражданства украинского форварда «Байера» Артема Степанова.

«Я такое слышал еще давно от разных источников – что, хочет ли Степанов играть за сборную Германии, или сами немцы хотят его натурализовать, но это не ко мне вопрос. Общались ли мы на эту тему? Нет. Когда он был в сборной, мы общались только по поводу футбольных моментов.

«Вопрос только в одном: есть желание и мотивация у самого Артема играть за Украину. Если есть, то это хорошо, а если нет, то это его выбор, и мы не можем на него давить. Может быть, он себя уже немцем чувствует.

Сейчас немцы в лучшей ситуации, чем мы, чтобы давить на Степанова, потому что Артем живет и играет в Германии, его отец получил работу в Баере. В Украине их ничего не держит, здесь идет война», – объяснил Михайленко.

Ранее Артем Степанов дебютировал за первую команду «Байера» в матче Лиги чемпионов против РБ Зальцбург. Степанов стал самым молодым украинцем, вышедшим на поле в Лиге чемпионов.