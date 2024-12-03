Защитник Металлиста 1925: «Тяжелее всего играть против Довбика»

Защитник харьковского «Металлист 1925» Владимир Салюк назвал футболиста, против которого было сложнее всего играть в карьере:

– Против кого из нападающих труднее играть?

– Трудно играть против тех форвардов, которые умеют пользоваться своими сильными качествами. К примеру, Владислав Ванат и Артем Довбик из таких. Наверное, труднее было все-таки против Довбика. Он и габаритный, и очень резвый.

– Ожидали, что Довбик станет лучшим бомбардиром в Испании, войдет в тридцатку лучших при голосовании за Золотой мяч?

– Думаю, такого никто не ожидал. Но, видимо, вся страна рада, что Артем представляет Украину на таком уровне.

– Какой топовый чемпионат смотрите?

– Самый интересный – английский. Много сильных игроков. Атлетичные, умные.

– В каком топ-чемпионате хотели бы поиграть?

– Так далеко не заглядывал.

Артем Довбик в этом сезоне провел за итальянскую «Рому» 18 матчей во всех турнирах и забил 6 голов. Ранее украинского форварда раскритиковали за ошибки в матче чемпионата.