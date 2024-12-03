«Он делает смешные ошибки». Журналисты оценили игру Довбика в матче Серии А
Римская «Рома» проиграла «Аталанте» в матче 14-го тура чемпионата
14 декабря состоялся матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Аталанта». Гости победили римский клуб со счетом 2:0.
Форвард хозяев Артем Довбик сыграл 62 минуты, после чего был заменен. Результативными действиями не отметился. Итальянская пресса оценила игру украинца:
«В последних пяти матчах Серии А Довбик забил всего один гол и это плохой показатель. Вероятно, ужасная статистика повлияла на футболиста и он стал играть менее уверенно. Лучший бомбардир испанской Ла Лиги не может справиться с давлением и играет все хуже. Некоторые его ошибки в поединке с «Аталантой» выглядят смешно», – считают журналисты.
«Рома» уже шесть матчей не может победить – 2 ничьи и 4 поражения во всех турнирах. В Серии А римский клуб занимает 15-е место (13 баллов).
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