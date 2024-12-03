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  4. Экс-игрок сборной Украины: «Мудрик может обыграть несколько футболистов»
Украина. Первая лига
03 декабря 2024, 10:01 |
168
0

Экс-игрок сборной Украины: «Мудрик может обыграть несколько футболистов»

Владимир Салюк вспомнил матчи молодежной команды перед Евро-2023

03 декабря 2024, 10:01 |
168
0
Экс-игрок сборной Украины: «Мудрик может обыграть несколько футболистов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Защитник харьковского «Металлист 1925» Владимир Салюк вспомнил матчи сборной Украины U-21 накануне Евро-2023:

– Летом 2022 года вы еще были в клубе, который так и не заявился во Вторую лигу, а через год поехали на молодежный чемпионат Европы. Когда был вызов?

– Я знал, что есть молодежная сборная, но вообще не думал, что туда могут позвать. В мае мне позвонил отец, сказал, что я есть в списках на сборы с командой Руслана Ротаня. Сборная обратилась в клуб. Впервые я пообщался с Русланом Петровичем, когда приехал на сбор. Перед молодежным Евро-2023 сыграл за сборную всего одну игру против Кувейта (2:0).

– Мудрик с командой начал играть с плей-офф, верно?

– Михаил не играл в матчах группы из-за микротравмы. Он значительно усилил нашу игру.

– В чем его сила?

– Мудрик делает разницу, может обыграть по несколько человек на фланге. Хорошо взаимодействует с Судаковым, они хорошо находили друг друга. Миша был очень большой проблемой для наших соперников. Против такой скорости можно противопоставить только скорость, даже подстраховка может не помочь.

Ранее Салюк назвал футболиста, против которого было сложнее всего играть в карьере.

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Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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