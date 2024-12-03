Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто заменит травмированного Кейна? В Баварии назвали кандидатов
Лига чемпионов
03 декабря 2024, 08:54 |
465
0

Кто заменит травмированного Кейна? В Баварии назвали кандидатов

Венсан Компани прокомментировал повреждение лидера команды

03 декабря 2024, 08:54 |
465
0
Кто заменит травмированного Кейна? В Баварии назвали кандидатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

30 ноября в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1). В этом поединке травмировался лидер мюнхенской команды Гарри Кейн.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал повреждение лидера и назвал главных кандидатов ему на замену:

«У нас есть много вариантов: Томас Мюллер, Серж Гнабри, Лерой Сане, Майкл Олиссе, Матис Тель. Гарри забил около 20 голов в этом сезоне и мы понимаем, что полностью заменить его трудно. Но у нас есть футболисты, которые могут забивать и исполнять ту работу, которую раньше делал Кейн. Мы не можем компенсировать все голы Гарри, но можем распределить их между другими игроками. Мы найдем решение», – уверен Компани.

Мюнхенская «Бавария» является соперником донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов. Команды встретятся в шестом туре, который состоится 10 декабря. Немецкий клуб набрал 9 баллов и занимает 13-е место. «Горняки» расположились на 26-й позиции – в активе клуба 4 очка.

По теме:
Наставник сборной Украины высказался по поводу смены гражданства Степанова
Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Германии
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Гарри Кейн Майкл Олисе Серж Гнабри Томас Мюллер Лерой Сане Матис Тель
Микола Титюк Источник: Footmercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ
Футбол | 02 декабря 2024, 14:57 6
ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ
ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ

Гари Линекер остро высказался об Игоре Беланове

Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
Хоккей | 02 декабря 2024, 15:52 6
Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»

Молодой вратарь «Кэпиталз» вдохновенно заменил коллегу в игре против вице-чемпионов

100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале
Футбол | 03.12.2024, 05:15
100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале
100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале
Раньери объяснил, почему Довбик мало отыграл против Аталанты и не забил гол
Футбол | 03.12.2024, 08:05
Раньери объяснил, почему Довбик мало отыграл против Аталанты и не забил гол
Раньери объяснил, почему Довбик мало отыграл против Аталанты и не забил гол
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
Футбол | 02.12.2024, 15:06
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Александрия забила шедевр, а Черноморец играет в 9, послали арбитра
ВИДЕО. Александрия забила шедевр, а Черноморец играет в 9, послали арбитра
01.12.2024, 14:16 6
Футбол
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
02.12.2024, 03:44 6
Футбол
Дно полностью пробито. Американский экс-соперник Кличко ушел в армию россии
Дно полностью пробито. Американский экс-соперник Кличко ушел в армию россии
02.12.2024, 03:26 4
Бокс
Бове попал в реанимацию. Эпилептический приступ привел к остановке сердца
Бове попал в реанимацию. Эпилептический приступ привел к остановке сердца
01.12.2024, 22:54 3
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
02.12.2024, 22:32 38
Футбол
Битва умов в Сингапуре. Сыграна 6-я партия матча за титул ЧМ по шахматам
Битва умов в Сингапуре. Сыграна 6-я партия матча за титул ЧМ по шахматам
01.12.2024, 20:12
Другие виды
Колос – Динамо – 1:1. Бражко и подстава от Михавко. Видео голов и обзор
Колос – Динамо – 1:1. Бражко и подстава от Михавко. Видео голов и обзор
01.12.2024, 18:05 1
Футбол
Промоутер Дюбуа отреагировал на желание Кличко провести бой с Даниэлем
Промоутер Дюбуа отреагировал на желание Кличко провести бой с Даниэлем
02.12.2024, 02:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем