Кто заменит травмированного Кейна? В Баварии назвали кандидатов

30 ноября в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1). В этом поединке травмировался лидер мюнхенской команды Гарри Кейн.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал повреждение лидера и назвал главных кандидатов ему на замену:

«У нас есть много вариантов: Томас Мюллер, Серж Гнабри, Лерой Сане, Майкл Олиссе, Матис Тель. Гарри забил около 20 голов в этом сезоне и мы понимаем, что полностью заменить его трудно. Но у нас есть футболисты, которые могут забивать и исполнять ту работу, которую раньше делал Кейн. Мы не можем компенсировать все голы Гарри, но можем распределить их между другими игроками. Мы найдем решение», – уверен Компани.

Мюнхенская «Бавария» является соперником донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов. Команды встретятся в шестом туре, который состоится 10 декабря. Немецкий клуб набрал 9 баллов и занимает 13-е место. «Горняки» расположились на 26-й позиции – в активе клуба 4 очка.