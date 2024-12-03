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  4. ФОТО. Красавица! Жена Зинченко впечатлила новыми кадрами на улицах Лондона
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03 декабря 2024, 08:11 |
895
0

ФОТО. Красавица! Жена Зинченко впечатлила новыми кадрами на улицах Лондона

Влада Зинченко претендует на титул «Самая стильная жена футболиста»

03 декабря 2024, 08:11 |
895
0
ФОТО. Красавица! Жена Зинченко впечатлила новыми кадрами на улицах Лондона
Instagram. Влада Зинченко

Жена футболиста сборной Украины и лондонского «Арсенала» Влада Зинченко на своей странице в Instagram опубликовала новый яркий фотосет.

29-летняя журналистка и телеведущая впечатлила всех очень стильным аутфитом, который выглядел великолепно на красочных улицах Лондона.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Влада Зинченко ещё раз подтвердила реноме одной из самых стильных жен футболистов, собрав хвалебные реакции своих фолловеров:

«Стильная 🔥🔥🔥», «Красавица», «Какая вы красивая, вам очень идёт этот стиль», «Влада как всегда, раздаёт стиль» и так далее.

Напомним, что Влада совсем недавно была героиней нашей постоянной рубрики «Девушка дня».

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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