ФОТО. Красавица! Жена Зинченко впечатлила новыми кадрами на улицах Лондона
Влада Зинченко претендует на титул «Самая стильная жена футболиста»
Жена футболиста сборной Украины и лондонского «Арсенала» Влада Зинченко на своей странице в Instagram опубликовала новый яркий фотосет.
29-летняя журналистка и телеведущая впечатлила всех очень стильным аутфитом, который выглядел великолепно на красочных улицах Лондона.
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Влада Зинченко ещё раз подтвердила реноме одной из самых стильных жен футболистов, собрав хвалебные реакции своих фолловеров:
«Стильная 🔥🔥🔥», «Красавица», «Какая вы красивая, вам очень идёт этот стиль», «Влада как всегда, раздаёт стиль» и так далее.
Напомним, что Влада совсем недавно была героиней нашей постоянной рубрики «Девушка дня».
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