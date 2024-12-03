БАРТУЛОВИЧ: «У Карпат было много моментов, очень квалифицированная команда»

Главный тренер луганской Зари Младен Бартулович на послематчевой пресс-конференции после игры 15-го тура УПЛ против Карпат (2:1) рассказал:

«У Карпат было много моментов. Следует отметить, что Карпаты – очень квалифицированная команда. Очень сильные игроки в индивидуальном плане, особенно бразильцы.

Наш план – это действовать более агрессивно. В первом тайме мы проигрывали много каблуков. Не было нужной компактности в действиях наших игроков. Во втором тайме прибавили в агрессивности и играли более компактно.

Заря всегда была командой с характером. Мы меняемся. Появились несколько молодых исполнителей. Строится новая команда. Надо немного времени. В последнем матче проявили характер, сегодня тоже. Будем дальше так работать. У нашей команды большой потенциал.

В прошлом месяце у нас были неудачные матчи. Мы решили что-то менять, потому изменили голкиперскую позицию. У нас есть три хороших вратаря. Они талантливы. Сапутин получил свой шанс и мы удовлетворены его игрой. Надеемся, что в дальнейшем будет так же.

Хочу поздравить свою команду с важной победой. Наконец-то мы проявили характер, которого нам не хватало в предыдущих играх. Возможно, это не самая лучшая наша игра, но мы довольны счетом. Это главное».