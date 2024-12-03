Ливерпуль обыграл трех чемпионов топ-5 лиг Европы за месяц

1 декабря в 13-м туре Английской Премьер-лиги на «Энфилде» состоялся поединок между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «мерсисайдцев». Забитыми мячами отметились Коди Гакпо и Мохамед Салах.

«Манчестер Сити» стал третьим чемпионом топ-5 лиг прошлого сезона, который проиграл Ливерпулю за последний месяц. Кроме «горожан», «красные» победили в 4-м туре Лиги чемпионов немецкий «Байер» (4:0), который стал чемпионом Бундеслиги в прошлом сезоне, и «Реал Мадрид» (2:0) в 5-м туре ЛЧ – победителя испанской Ла Лиги 23/24.

В этом сезоне команда Арне Слота сыграла 20 матчей во всех турнирах, проиграв и сыграв вничью по одному разу.