Ляказетт стал 3-м лучшим бомбардиром Лиги 1 в ХХІ веке
Французский форвард оформил хет-трик в матче против «Ниццы»
1 декабря в 13-м туре французской Лиги 1 на поле встретились «Лион» и «Ницца». Поединок состоялся на «Парк Олимпик Лионне» и завершился со счетом 4:1 в пользу «олиймцийцев». По одному голу забили Софьян Диоп и Жордан Верету, а Александр Ляказетт отметился хет-триком.
Благодаря забитым голам против «Ниццы» Ляказетт занял 3-е место в списке лучших голеадоров Лиги 1 ХХІ века (151). Выше Александра расположились Виссам Бен Йеддер (161) и Килиан Мбаппе (191).
Французский нападающий в этом розыгрыше Лиги 1 в 12 матчах отметился 7 результативными действиями (5 голов, 2 ассиста).
«Лион» с Ляказеттом занимает 5-е место в турнирной таблице лиги, имея 22 очка (6 побед, 4 ничьи, 3 поражения) в 13 матчах.
150 - Meilleurs buteurs en Ligue 1 au 21e siècle :— OptaJean (@OptaJean) December 1, 2024
🥇 Kylian Mbappé - 191
🥈 Wissam Ben Yedder - 161
🥉 Alexandre Lacazette - 150
Général. #OLOGCN pic.twitter.com/MqnC8dkOPf
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Бартуловича провалила тренерские эксперименты в первом тайме, но потом пришла в себя
На точный удар Анте Будимира у гостей Севилья ответила голом Доди Лукебакио