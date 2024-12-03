Ляказетт стал 3-м лучшим бомбардиром Лиги 1 в ХХІ веке

1 декабря в 13-м туре французской Лиги 1 на поле встретились «Лион» и «Ницца». Поединок состоялся на «Парк Олимпик Лионне» и завершился со счетом 4:1 в пользу «олиймцийцев». По одному голу забили Софьян Диоп и Жордан Верету, а Александр Ляказетт отметился хет-триком.

Благодаря забитым голам против «Ниццы» Ляказетт занял 3-е место в списке лучших голеадоров Лиги 1 ХХІ века (151). Выше Александра расположились Виссам Бен Йеддер (161) и Килиан Мбаппе (191).

Французский нападающий в этом розыгрыше Лиги 1 в 12 матчах отметился 7 результативными действиями (5 голов, 2 ассиста).

«Лион» с Ляказеттом занимает 5-е место в турнирной таблице лиги, имея 22 очка (6 побед, 4 ничьи, 3 поражения) в 13 матчах.