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Франция
03 декабря 2024, 01:16 | Обновлено 03 декабря 2024, 01:27
77
0

Ляказетт стал 3-м лучшим бомбардиром Лиги 1 в ХХІ веке

Французский форвард оформил хет-трик в матче против «Ниццы»

03 декабря 2024, 01:16 | Обновлено 03 декабря 2024, 01:27
77
0
Ляказетт стал 3-м лучшим бомбардиром Лиги 1 в ХХІ веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Ляказетт

1 декабря в 13-м туре французской Лиги 1 на поле встретились «Лион» и «Ницца». Поединок состоялся на «Парк Олимпик Лионне» и завершился со счетом 4:1 в пользу «олиймцийцев». По одному голу забили Софьян Диоп и Жордан Верету, а Александр Ляказетт отметился хет-триком.

Благодаря забитым голам против «Ниццы» Ляказетт занял 3-е место в списке лучших голеадоров Лиги 1 ХХІ века (151). Выше Александра расположились Виссам Бен Йеддер (161) и Килиан Мбаппе (191).

Французский нападающий в этом розыгрыше Лиги 1 в 12 матчах отметился 7 результативными действиями (5 голов, 2 ассиста).

«Лион» с Ляказеттом занимает 5-е место в турнирной таблице лиги, имея 22 очка (6 побед, 4 ничьи, 3 поражения) в 13 матчах.

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Лион Ницца Александр Ляказетт
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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