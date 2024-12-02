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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 20:23 | Обновлено 02 декабря 2024, 21:17
52
0

Два игрока Кривбасса тренируются по индивидуальной программе

Юрий Вакулко и Максим Лунев проходят восстановление после травм

02 декабря 2024, 20:23 | Обновлено 02 декабря 2024, 21:17
52
0
Два игрока Кривбасса тренируются по индивидуальной программе
ФК Кривбасс

Стали известны новости из лазарета криворожского «Кривбасса», одного из топ-клубов УПЛ.

Полузащитник Юрий Вакулко приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Хавбек Максим Лунев пока что продолжает занятия в зале.

Малийский защитник Бакари Конате занимается в общей группе и вместе со всеми готовится к поединкам.

Ранее эти футболисты получили повреждения и пропустили официальные матчи команды.

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Кривбасс Кривой Рог Юрий Вакулко Максим Лунев травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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