Украина. Премьер лига02 декабря 2024, 20:23 | Обновлено 02 декабря 2024, 21:17
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Два игрока Кривбасса тренируются по индивидуальной программе
Юрий Вакулко и Максим Лунев проходят восстановление после травм
02 декабря 2024, 20:23 | Обновлено 02 декабря 2024, 21:17
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Стали известны новости из лазарета криворожского «Кривбасса», одного из топ-клубов УПЛ.
Полузащитник Юрий Вакулко приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Хавбек Максим Лунев пока что продолжает занятия в зале.
Малийский защитник Бакари Конате занимается в общей группе и вместе со всеми готовится к поединкам.
Ранее эти футболисты получили повреждения и пропустили официальные матчи команды.
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