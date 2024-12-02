Два игрока Кривбасса тренируются по индивидуальной программе

Стали известны новости из лазарета криворожского «Кривбасса», одного из топ-клубов УПЛ.

Полузащитник Юрий Вакулко приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Хавбек Максим Лунев пока что продолжает занятия в зале.

Малийский защитник Бакари Конате занимается в общей группе и вместе со всеми готовится к поединкам.

Ранее эти футболисты получили повреждения и пропустили официальные матчи команды.