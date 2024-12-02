РОМАНЧУК: «Наконец, начал тренироваться. Мне комфортно в Кривом Роге»

Защитник криворожского «Кривбасса» Александр Романчук рассказал о выступлениях за клуб.

– Александр, рады тебя снова видеть на поле. Многие нервные клетки сжег, наблюдая за игрой «Кривбасса» с трибун и по телевизору?

– Да, могу сказать, что это нелегко наблюдать, когда знаешь, что ты не можешь помочь ребятам на поле. Разумеется, переживание есть за каждый момент, за каждую ситуацию, но хорошо, что мы не проиграли ни одного матча за это время, и это уже неплохой результат. Поэтому можно сказать, что ребята без меня справились с работой (улыбается).

– Расскажи, как сейчас чувствуешь себя? Как проходит процесс восстановления?

– Уж гораздо лучше, спасибо. Мы с врачами и реабилитологами плодотворно работаем по этому направлению. Рад, что на этой неделе наконец-то начал тренироваться вместе с командой, поэтому все хорошо. В целом чувствую себя прекрасно и готов помогать «Кривбассу».

– Ты стал игроком «Кривбасса» четыре месяца назад. Или уже привык за это время к нашему городу, есть ли любимые места?

– Да, уже могу сказать, что привык к городу, мне и моей семье здесь комфортно. А что касается мест, мне нравятся ваши парки, их здесь действительно много. Мы с женой много гуляем на мини набережной у реки, не ленимся дальше ехать от центра и открывать новые места. В Кривом Роге много красивых мест для прогулки, что мне нравится.

– Несмотря на непростую ситуацию в Украине, криворожские фаны каждый матч приходят на стадион и поддерживают «Кривбасс»…

– Большое спасибо и поклон, потому что я понимаю, какая сейчас ситуация в стране. Возможно, они приходят, чтобы отвлечься и погрузиться в атмосферу футбола. И скажу, что ребята это понимают и знают, для кого им нужно играть и выкладываются максимально. Где-то, возможно, не всегда это выходит, но мы всегда стараемся их не подвести, выкладываться по максимуму в каждом моменте и приносить Кривому Рогу победы.

– Все больше юных воспитанников U-19 имеют возможность тренироваться с основной командой. А какие качества помогли юному Александру стать профессиональным футболистом?

– Наверное, это настойчивость. У меня многое не получалось в этом переходе из детского футбола ко взрослому. Но я всегда был настойчив, максимально выкладывался и боролся за свое место всем. Это мне помогло.

– Мы узнали, что ты любишь читать исторические книги. Есть ли у тебя любимая цитата?

– Есть такое. Любимая цитата – известные слова «Боритесь – поборете». Очень хорошие слова, которые отложились у меня в голове. Особенно сейчас в сложившейся ситуации в нашей родной Украине. То, что делает наша страна, наш народ – это нечто невероятное. Мы боремся и, я верю, что мы это поборемся.

– Если бы у тебя была возможность написать книгу о «Кривбассе», как бы ты ее назвал?

– Наверное, «Рыжие дьяволы». Вот так я назвал бы книгу о ФК «Кривбасс».