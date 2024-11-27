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Украина. Премьер лига
27 ноября 2024, 17:35 | Обновлено 27 ноября 2024, 17:42
329
0

Защитник Кривбасса пропустит матч с Полесьем

Вернидуб пока не может рассчитывать на Романчука

27 ноября 2024, 17:35 | Обновлено 27 ноября 2024, 17:42
329
0
Защитник Кривбасса пропустит матч с Полесьем
ФК Кривбасс. Александр Романчук

Как стало известно Sport.ua, в центральном матче 15-го тура УПЛ «Кривбасс» – «Полесье», который состоится 30 ноября, хозяевам не сможет помочь центральный защитник Александр Романчук.

По имеющейся информации, стоппер из-за повреждения пока не тренируется в общей группе и последний раз выходил на поле в матче 11-го тура «Кривбасс» - ЛНЗ. Тем не менее, медицинский персонал клуба прилагает усилия, чтобы новичок криворожской команды успел сыграть ещё в этом году.

В текущем сезоне Александр Романчук провёл за «Кривбасс» девять матчей в УПЛ.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский прокомментировал минимальную победу в матче с киевской «Оболонью».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Кривбасс - Полесье Александр Романчук (1999) травма
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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