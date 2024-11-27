Защитник Кривбасса пропустит матч с Полесьем

Как стало известно Sport.ua, в центральном матче 15-го тура УПЛ «Кривбасс» – «Полесье», который состоится 30 ноября, хозяевам не сможет помочь центральный защитник Александр Романчук.

По имеющейся информации, стоппер из-за повреждения пока не тренируется в общей группе и последний раз выходил на поле в матче 11-го тура «Кривбасс» - ЛНЗ. Тем не менее, медицинский персонал клуба прилагает усилия, чтобы новичок криворожской команды успел сыграть ещё в этом году.

В текущем сезоне Александр Романчук провёл за «Кривбасс» девять матчей в УПЛ.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский прокомментировал минимальную победу в матче с киевской «Оболонью».