Защитник Кривбасса пропустит матч с Полесьем
Вернидуб пока не может рассчитывать на Романчука
Как стало известно Sport.ua, в центральном матче 15-го тура УПЛ «Кривбасс» – «Полесье», который состоится 30 ноября, хозяевам не сможет помочь центральный защитник Александр Романчук.
По имеющейся информации, стоппер из-за повреждения пока не тренируется в общей группе и последний раз выходил на поле в матче 11-го тура «Кривбасс» - ЛНЗ. Тем не менее, медицинский персонал клуба прилагает усилия, чтобы новичок криворожской команды успел сыграть ещё в этом году.
В текущем сезоне Александр Романчук провёл за «Кривбасс» девять матчей в УПЛ.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский прокомментировал минимальную победу в матче с киевской «Оболонью».
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