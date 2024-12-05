Определен лучший тренер в XXI веке. Это не Алекс Фергюсон. Есть ли Луческу?
Наибольшее признание получил Жузеп Гвардиола
Известный британский портал GOAL обнародовал рейтинг лучший футбольных тренеров в XXI веке.
Первую позицию в списке занял испанский тренер Жузеп Гвардиола, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити», а ранее тренировал «Баварию» и «Барселону».
Вторую позицию в рейтинге занял нынешний тренер «Реал» Мадрид Карло Анчелотти – самый титулованный тренер за всю историю Лиги чемпионов. Легендарный коуч «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон занял третью строчку.
Четвертое место в списке занял Жозе Моуриньо, а экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – 5-й.
В десятку рейтинга также попали Зинедин Зидан, Диего Симеоне, Висенте дель Боске, Луис Энрике, Антонио Конте. Места для титулованного экс-тренера «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу в рейтинге не нашлось.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг самых титулованных тренеров в XXI веке
- Жузеп Гвардиола
- Карло Анчелотти
- Алекс Фергюсон
- Жозе Моуриньо
- Юрген Клопп
- Зинедин Зидан
- Диего Симеоне
- Висенте дель Боске
- Луис Энрике
- Антонио Конте
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