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05 декабря 2024, 00:32 |
125
0

Определен лучший тренер в XXI веке. Это не Алекс Фергюсон. Есть ли Луческу?

Наибольшее признание получил Жузеп Гвардиола

05 декабря 2024, 00:32 |
125
0
Определен лучший тренер в XXI веке. Это не Алекс Фергюсон. Есть ли Луческу?
GOAL

Известный британский портал GOAL обнародовал рейтинг лучший футбольных тренеров в XXI веке.

Первую позицию в списке занял испанский тренер Жузеп Гвардиола, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити», а ранее тренировал «Баварию» и «Барселону».

Вторую позицию в рейтинге занял нынешний тренер «Реал» Мадрид Карло Анчелотти – самый титулованный тренер за всю историю Лиги чемпионов. Легендарный коуч «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон занял третью строчку.

Четвертое место в списке занял Жозе Моуриньо, а экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Зинедин Зидан, Диего Симеоне, Висенте дель Боске, Луис Энрике, Антонио Конте. Места для титулованного экс-тренера «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу в рейтинге не нашлось.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг самых титулованных тренеров в XXI веке

  1. Жузеп Гвардиола
  2. Карло Анчелотти
  3. Алекс Фергюсон
  4. Жозе Моуриньо
  5. Юрген Клопп
  6. Зинедин Зидан
  7. Диего Симеоне
  8. Висенте дель Боске
  9. Луис Энрике
  10. Антонио Конте

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Алекс Фергюсон Жузеп Гвардиола Карло Анчелотти Жозе Моуриньо Юрген Клопп Зинедин Зидан Диего Симеоне Висенте Дель Боске Луис Энрике Антонио Конте Goal.com рейтинг
Дмитро Олійник Источник: Goal.com
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