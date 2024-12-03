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  4. Довбик мог перейти в именитый клуб АПЛ. Известно, почему все сорвалось
Англия
03 декабря 2024, 03:08 |
224
0

Довбик мог перейти в именитый клуб АПЛ. Известно, почему все сорвалось

Украинцем активно интересовался «Тоттенхэм»

03 декабря 2024, 03:08 |
224
0
Довбик мог перейти в именитый клуб АПЛ. Известно, почему все сорвалось
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик летом вместо «Ромы» мог перейти из «Жироны» в «Тоттенхэм».

Лондонский клуб проявлял большой интерес к украинцу и вел переговоры с «Жироной». Однако лондонцев отпугнула цена за Довбика, которую просила «Жирона» – 40 миллионов евро. В итоге «Тоттенхэм» вышел из переговоров по трансферу Довбика и купил Доминика Соланке из «Борнмута» за 64 миллиона евро.

Ранее украинский тренер Виктор Скрипник оценил трансфер форварда сборной Украины Артема Довбика, который летом перешел из «Жироны» в римскую «Рому». Специалист похвалил Артема за принятое решение.

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Доминик Соланке Артем Довбик Жирона Тоттенхэм Рома Рим трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник
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