Довбик мог перейти в именитый клуб АПЛ. Известно, почему все сорвалось
Украинцем активно интересовался «Тоттенхэм»
Украинский нападающий Артем Довбик летом вместо «Ромы» мог перейти из «Жироны» в «Тоттенхэм».
Лондонский клуб проявлял большой интерес к украинцу и вел переговоры с «Жироной». Однако лондонцев отпугнула цена за Довбика, которую просила «Жирона» – 40 миллионов евро. В итоге «Тоттенхэм» вышел из переговоров по трансферу Довбика и купил Доминика Соланке из «Борнмута» за 64 миллиона евро.
Ранее украинский тренер Виктор Скрипник оценил трансфер форварда сборной Украины Артема Довбика, который летом перешел из «Жироны» в римскую «Рому». Специалист похвалил Артема за принятое решение.
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