Умер рекордсмен варшавской Легии, которого хотел купить мадридский Реал

2 декабря на 91-м году жизни в Варшаве умер легендарный польский футболист Люциан Брыхчи.

Свои первые шаги в футболе он делал в команде «Погонь» Новый Бытом. В 1954 году был призван в армию, после чего стал игроком варшавской «Легии».

Именно с армейцами Брыхчи получил четыре чемпионских титула Польши (1955, 1956, 1969 и 1970) и четыре Кубка Польши (1955, 1956, 1964 и 1966). За 19 сезонов в составе «Легии» он сыграл 368 матчей и забил 182 гола.

Его рекорд результативности в истории клуба до сих пор не превзойден.

В сезоне 1969/70 вместе с «Легией» Брыхчи дошел до полуфинала Кубка чемпионов. После этого сезона в клуб приехали представители мадридского «Реала», которые предложили контракт Люциану. Поляк согласился на условия испанцев, но из-за ограничений коммунистического режима не смог покинуть страну.

Впоследствии у него была возможность перейти в итальянский «Милан», но политическая ситуация снова помешала этому трансферу.

После завершения игровой карьеры Люциан много лет работал тренером варшавской «Легии».