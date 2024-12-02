Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Умер рекордсмен варшавской Легии, которого хотел купить мадридский Реал
Польша
02 декабря 2024, 18:12 | Обновлено 02 декабря 2024, 18:14
1319
0

Умер рекордсмен варшавской Легии, которого хотел купить мадридский Реал

Футбольное сообщество потеряло Люциана Брихчи

02 декабря 2024, 18:12 | Обновлено 02 декабря 2024, 18:14
1319
0
Умер рекордсмен варшавской Легии, которого хотел купить мадридский Реал
Legia Warszawa

2 декабря на 91-м году жизни в Варшаве умер легендарный польский футболист Люциан Брыхчи.

Свои первые шаги в футболе он делал в команде «Погонь» Новый Бытом. В 1954 году был призван в армию, после чего стал игроком варшавской «Легии».

Именно с армейцами Брыхчи получил четыре чемпионских титула Польши (1955, 1956, 1969 и 1970) и четыре Кубка Польши (1955, 1956, 1964 и 1966). За 19 сезонов в составе «Легии» он сыграл 368 матчей и забил 182 гола.

Его рекорд результативности в истории клуба до сих пор не превзойден.

В сезоне 1969/70 вместе с «Легией» Брыхчи дошел до полуфинала Кубка чемпионов. После этого сезона в клуб приехали представители мадридского «Реала», которые предложили контракт Люциану. Поляк согласился на условия испанцев, но из-за ограничений коммунистического режима не смог покинуть страну.

Впоследствии у него была возможность перейти в итальянский «Милан», но политическая ситуация снова помешала этому трансферу.

После завершения игровой карьеры Люциан много лет работал тренером варшавской «Легии».

По теме:
Реал «кинули». Звездный фуллбэк продлевает контракт с Баварией
Очень странный выбор. Куртуа сравнил своего напарника с кетчупом
Скончался легендарный румынский вратарь, выигравший Лигу чемпионов с Стяуа
чемпионат Польши по футболу смерть Легия Варшава Реал Мадрид
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
Футбол | 02 декабря 2024, 03:44 5
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону

Кевин де Брюйне сменит клуб

Не Реал и Барселона. Ребров посетил матч лучших команд чемпионата Испании
Баскетбол | 02 декабря 2024, 10:48 6
Не Реал и Барселона. Ребров посетил матч лучших команд чемпионата Испании
Не Реал и Барселона. Ребров посетил матч лучших команд чемпионата Испании

Наставник сборной Украины посмотрел баскетбольный поединок

Есть ли в списке Зинченко? Арсенал хочет продать шестерых игроков
Футбол | 02.12.2024, 17:04
Есть ли в списке Зинченко? Арсенал хочет продать шестерых игроков
Есть ли в списке Зинченко? Арсенал хочет продать шестерых игроков
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Футбол | 02.12.2024, 06:15
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
Бокс | 02.12.2024, 02:49
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 9.5? Стала известна оценка Зинченко за 5:2 в матче АПЛ
У кого 9.5? Стала известна оценка Зинченко за 5:2 в матче АПЛ
30.11.2024, 22:09 3
Футбол
«Тебе должно быть стыдно». Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Тебе должно быть стыдно». Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
02.12.2024, 07:50
Бокс
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
01.12.2024, 00:06 68
Футбол
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
01.12.2024, 07:21 6
Футбол
Промоутер Дюбуа отреагировал на желание Кличко провести бой с Даниэлем
Промоутер Дюбуа отреагировал на желание Кличко провести бой с Даниэлем
02.12.2024, 02:15
Бокс
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
30.11.2024, 19:51 4
Футбол
Дно полностью пробито. Американский экс-соперник Кличко ушел в армию россии
Дно полностью пробито. Американский экс-соперник Кличко ушел в армию россии
02.12.2024, 03:26 4
Бокс
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
30.11.2024, 18:10 27
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем