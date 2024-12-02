Реал «кинули». Звездный фуллбэк продлевает контракт с Баварией
Альфонсо Дэвис приближается к новому соглашению с немецким грандом
Канадский защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис может продлить контракт с немецким клубом, сообщает SPORT.
24-летний игрок долгое время не мог продлить контракт со своим клубом из-за требований по зарплате. Теперь же игрок понизил свои требования, и, похоже, соглашение будет достигнуто, даже несмотря на все слухи про мадридский «Реал», который, казалось бы, почти переманил Альфонсо к себе.
В текущем сезоне Альфонсо Дэвис провел 18 матчей на клубном уровне и отдал 2 ассиста.
Форвард «Баварии» пропустит матч с «Шахтером».
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