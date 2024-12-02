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  4. Реал «кинули». Звездный фуллбэк продлевает контракт с Баварией
Германия
02 декабря 2024, 17:54 |
1152
0

Реал «кинули». Звездный фуллбэк продлевает контракт с Баварией

Альфонсо Дэвис приближается к новому соглашению с немецким грандом

02 декабря 2024, 17:54 |
1152
0
Реал «кинули». Звездный фуллбэк продлевает контракт с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Канадский защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис может продлить контракт с немецким клубом, сообщает SPORT.

24-летний игрок долгое время не мог продлить контракт со своим клубом из-за требований по зарплате. Теперь же игрок понизил свои требования, и, похоже, соглашение будет достигнуто, даже несмотря на все слухи про мадридский «Реал», который, казалось бы, почти переманил Альфонсо к себе.

В текущем сезоне Альфонсо Дэвис провел 18 матчей на клубном уровне и отдал 2 ассиста.

Форвард «Баварии» пропустит матч с «Шахтером».

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Альфонсо Дэвис Реал Мадрид Бавария трансферы Ла Лиги трансферы трансферы Бундеслиги продление контракта
Данііл Киріяка Источник: Sport.es
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