Реал «кинули». Звездный фуллбэк продлевает контракт с Баварией

Канадский защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис может продлить контракт с немецким клубом, сообщает SPORT.

24-летний игрок долгое время не мог продлить контракт со своим клубом из-за требований по зарплате. Теперь же игрок понизил свои требования, и, похоже, соглашение будет достигнуто, даже несмотря на все слухи про мадридский «Реал», который, казалось бы, почти переманил Альфонсо к себе.

В текущем сезоне Альфонсо Дэвис провел 18 матчей на клубном уровне и отдал 2 ассиста.

Форвард «Баварии» пропустит матч с «Шахтером».