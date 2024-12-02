КОРНИЕНКО: «При Йовичевиче были классные эмоции. Тете и Марлос меня возили»

Защитник полтавской Ворсклы Виктор Корниенко рассказал об Игоре Йовичевиче, экс-коуче Шахтера, и игре под его руководством:

«Йовичевич – очень крутой тренер и мотиватор. Когда он пришел, не то, чтобы навел порядок, но так сплотил коллектив, что атмосфера в команде была невероятной. Каждая тренировка, завтрак, обед, ужин, теория или официальная игра – эмоции всегда были классными. Йовичевич – большой молодец.

Мы все прекрасно понимали и понимаем, что когда были легионеры, то мы думали, что когда они уйдут, то не будет игры. Когда же это произошло, пришло осознание, что вместо них мы покажем себя не хуже, а может и лучше. Так и вышло.

Плюс Игорь Йовичевич, за счет того, о чем мы с вами говорили, сплоченности команды, сумел донести до нас то, что нужно верить в себя. И вы сами видели, какие результаты показывала команда с практически украинским составом.

Всегда мне приходилось играть на тренировках против Марлоса и Тете. Они играли с правого фланга полузащиты, а я – слева в защите. Больше всего запомнился Марлос: я постоянно злился, когда он меня обыгрывал. Но когда я атаковал, то Марлос не любил отрабатывать в обороне. И тогда уже сердился он. Тете и Марлос и повозили меня хорошо, но и я был на ходу, хорошо бегал, и они меня не могли догнать. Интересно было».