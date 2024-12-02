Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОРНИЕНКО: «При Йовичевиче были классные эмоции. Тете и Марлос меня возили»
Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 14:45 | Обновлено 02 декабря 2024, 15:09
290
1

КОРНИЕНКО: «При Йовичевиче были классные эмоции. Тете и Марлос меня возили»

Украинский защитник вспомнил период выступлений за Шахтер

02 декабря 2024, 14:45 | Обновлено 02 декабря 2024, 15:09
290
1
КОРНИЕНКО: «При Йовичевиче были классные эмоции. Тете и Марлос меня возили»
ФК Шахтер. Виктор Корниенко

Защитник полтавской Ворсклы Виктор Корниенко рассказал об Игоре Йовичевиче, экс-коуче Шахтера, и игре под его руководством:

«Йовичевич – очень крутой тренер и мотиватор. Когда он пришел, не то, чтобы навел порядок, но так сплотил коллектив, что атмосфера в команде была невероятной. Каждая тренировка, завтрак, обед, ужин, теория или официальная игра – эмоции всегда были классными. Йовичевич – большой молодец.

Мы все прекрасно понимали и понимаем, что когда были легионеры, то мы думали, что когда они уйдут, то не будет игры. Когда же это произошло, пришло осознание, что вместо них мы покажем себя не хуже, а может и лучше. Так и вышло.

Плюс Игорь Йовичевич, за счет того, о чем мы с вами говорили, сплоченности команды, сумел донести до нас то, что нужно верить в себя. И вы сами видели, какие результаты показывала команда с практически украинским составом.

Всегда мне приходилось играть на тренировках против Марлоса и Тете. Они играли с правого фланга полузащиты, а я – слева в защите. Больше всего запомнился Марлос: я постоянно злился, когда он меня обыгрывал. Но когда я атаковал, то Марлос не любил отрабатывать в обороне. И тогда уже сердился он. Тете и Марлос и повозили меня хорошо, но и я был на ходу, хорошо бегал, и они меня не могли догнать. Интересно было».

По теме:
Александрия продлила рекордную беспроигрышную серию
Александрия одержала 20-ю крупную победу в УПЛ
КОРНИЕНКО: «Очень сложно вернуться к той форме, которая у меня была»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Виктор Корниенко Игор Йовичевич Марлос Тете
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Футбол | 02 декабря 2024, 06:15 26
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки

Александрия набрала 36 очков и догнала Динамо на вершине УПЛ

Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
Футбол | 02 декабря 2024, 03:44 5
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону

Кевин де Брюйне сменит клуб

«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
Бокс | 02.12.2024, 02:49
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
Манчестер Сити готов приобрести малоизвестного таланта Ла лиги
Футбол | 02.12.2024, 14:10
Манчестер Сити готов приобрести малоизвестного таланта Ла лиги
Манчестер Сити готов приобрести малоизвестного таланта Ла лиги
Не Реал и Барселона. Ребров посетил матч лучших команд чемпионата Испании
Баскетбол | 02.12.2024, 10:48
Не Реал и Барселона. Ребров посетил матч лучших команд чемпионата Испании
Не Реал и Барселона. Ребров посетил матч лучших команд чемпионата Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FerencGo
Очень хорошо играл и подавал надежды, пока его одна гнида не сломала(
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Три звезды покинут Барселону летом. Суммарная стоимость – более 100 млн
Три звезды покинут Барселону летом. Суммарная стоимость – более 100 млн
30.11.2024, 13:57 1
Футбол
Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер
Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер
30.11.2024, 20:53 3
Футбол
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
01.12.2024, 07:21 6
Футбол
Хирн отреагировал на то, что Кличко хочет провести мегафайт с Дюбуа
Хирн отреагировал на то, что Кличко хочет провести мегафайт с Дюбуа
30.11.2024, 22:52
Бокс
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
01.12.2024, 00:06 68
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
01.12.2024, 07:41
Бокс
«Тебе должно быть стыдно». Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Тебе должно быть стыдно». Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
02.12.2024, 07:50
Бокс
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
30.11.2024, 16:39 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем