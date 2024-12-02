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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 14:17 | Обновлено 02 декабря 2024, 15:09
298
0

КОРНИЕНКО: «Очень сложно вернуться к той форме, которая у меня была»

Защитник Ворсклы рассказал о своем восстановлении после травмы

02 декабря 2024, 14:17 | Обновлено 02 декабря 2024, 15:09
298
0
КОРНИЕНКО: «Очень сложно вернуться к той форме, которая у меня была»
ФК Ворскла Полтава. Виктор Корниенко

Защитник полтавской Ворсклы Виктор Корниенко рассказал о своем восстановлении после травмы:

«О себе скажу, что моментами было хорошо, когда я играл и все шло. Конечно, есть много нюансов, касающихся травм. Они выбивают из колеи, ничего не выходит, но это такое. Относительно команды та же ситуация. Вроде бы все хорошо, потом случается какое-то невезение и идет очередь поражений. Поэтому сказать, что все хорошо и все стабильно, наверное, было бы неправильно. Сейчас пришел новый главный тренер. Все стало гораздо интенсивнее, стабильнее. Поэтому будем смотреть, как эта история будет развиваться дальше.

Один тренер сказал мне такие слова: «Сколько ты пропустил из-за травмы, столько времени уйдет и на восстановление». Могу подтвердить, что это так. Я тоже думал, получив травму, что сейчас я восстановлюсь, все будет быстро и я верну себя в ту форму, которую у меня было. А на самом деле оказалось не так. Очень трудно вернуться в ту форму, которая у меня была. Но главное в этой ситуации, что если ты чего-то хочешь и веришь в это, то обязательно добьешься этого результата. Я работаю дальше, верю, надеюсь, что меня прорвет и я вернусь на тот же уровень.

Как пережить такой критический момент в карьере? Это очень тяжело, но это не самое ужасное, что может быть в жизни. Самое главное, чтобы у нас в стране закончилась война. А что касается травмы, то футбол – это тяжело, как морально, так и физически. Конкретно в этой ситуации ты постоянно находишься морально-подавленным. Потому что ты знаешь, в какой футбол ты можешь играть, каких результатов добиваться, а тут такая травма и столько времени идет мимо. А футбольная жизнь коротка.

Была ли поддержка? В тот момент я играл за Шахтер. Тогда тренером был Игорь Йовичевич. Был матч Лиги чемпионов по Лейпцигу, вся команда выходила со мной на связь перед этой игрой. Это было очень приятно. Плюс, со многими ребятами, с кем я играл за национальную и молодежную сборную, тоже контактировали. Все меня поддержали.

С Ворсклой хочется занять как можно выше место в чемпионате. А еще – радовать болельщиков в каждом матче, в том числе защитников нашей Украины. Мы играем благодаря им. Лично мне, как каждому футболисту, хочется сыграть много матчей. А там уже будем смотреть, каким будет будущее».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Виктор Корниенко Шахтер Донецк травма восстановление
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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