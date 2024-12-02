Александрия одержала 20-ю крупную победу в УПЛ

В матче с «Черноморцем» (3:0) «Александрия» одержала 20-ю крупную победу в чемпионатах Украины. 14 разгромов черно-желто-зеленые нанесли соперникам дома и 6 – в гостях. С преимуществом в три и более мяча александрийцы брали верх над 15 командами элитного дивизиона. При этом чаще других громили «Карпаты» – 3 раза, «Ворсклу», «Минай» и «Черноморец» – по 2.

Самую крупную викторию «горожане» отпраздновали 25 февраля 2017 года, обыграв в родных стенах «Волынь» со счетом 6:0. 15 побед «Александрия» одержала под руководством Владимира Шарана, 5 – при Руслане Ротане и 2 – под началом Юрия Гуры.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные победы Александрии в УПЛ