Александрия одержала 20-ю крупную победу в УПЛ
5 разгромов черно-желто-зеленые нанесли соперникам под руководством Русланя Ротаня
В матче с «Черноморцем» (3:0) «Александрия» одержала 20-ю крупную победу в чемпионатах Украины. 14 разгромов черно-желто-зеленые нанесли соперникам дома и 6 – в гостях. С преимуществом в три и более мяча александрийцы брали верх над 15 командами элитного дивизиона. При этом чаще других громили «Карпаты» – 3 раза, «Ворсклу», «Минай» и «Черноморец» – по 2.
Самую крупную викторию «горожане» отпраздновали 25 февраля 2017 года, обыграв в родных стенах «Волынь» со счетом 6:0. 15 побед «Александрия» одержала под руководством Владимира Шарана, 5 – при Руслане Ротане и 2 – под началом Юрия Гуры.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные крупные победы Александрии в УПЛ
|
Победа
|
Дата
|
Тренер Александрии
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
20.09.2015
|
Владимир ШАРАН
|
Карпаты
|
4:1 (д)
|
5-я
|
16.09.2017
|
Владимир ШАРАН
|
Сталь Км
|
4:1 (д)
|
10-я
|
04.03.2020
|
Владимир ШАРАН
|
Карпаты
|
4:0 (г)
|
15-я
|
05.11.2022
|
Юрий ГУРА
|
Колос
|
4:1 (д)
|
20-я
|
01.12.2024
|
Руслан РОТАНЬ
|
Черноморец
|
3:0 (д)
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