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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 14:43 | Обновлено 02 декабря 2024, 14:49
133
0

Александрия одержала 20-ю крупную победу в УПЛ

5 разгромов черно-желто-зеленые нанесли соперникам под руководством Русланя Ротаня

02 декабря 2024, 14:43 | Обновлено 02 декабря 2024, 14:49
133
0
Александрия одержала 20-ю крупную победу в УПЛ
УПЛ

В матче с «Черноморцем» (3:0) «Александрия» одержала 20-ю крупную победу в чемпионатах Украины. 14 разгромов черно-желто-зеленые нанесли соперникам дома и 6 – в гостях. С преимуществом в три и более мяча александрийцы брали верх над 15 командами элитного дивизиона. При этом чаще других громили «Карпаты» – 3 раза, «Ворсклу», «Минай» и «Черноморец» – по 2.

Самую крупную викторию «горожане» отпраздновали 25 февраля 2017 года, обыграв в родных стенах «Волынь» со счетом 6:0. 15 побед «Александрия» одержала под руководством Владимира Шарана, 5 – при Руслане Ротане и 2 – под началом Юрия Гуры.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные победы Александрии в УПЛ

Победа

Дата

Тренер Александрии

Соперник

Счет

1-я

20.09.2015

Владимир ШАРАН

Карпаты

4:1 (д)

5-я

16.09.2017

Владимир ШАРАН

Сталь Км

4:1 (д)

10-я

04.03.2020

Владимир ШАРАН

Карпаты

4:0 (г)

15-я

05.11.2022

Юрий ГУРА

Колос

4:1 (д)

20-я

01.12.2024

Руслан РОТАНЬ

Черноморец

3:0 (д)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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