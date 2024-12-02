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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 13:55 | Обновлено 02 декабря 2024, 14:27
144
1

Удар по договорным матчам. Комитет этики УАФ провел образовательные лекции

В мероприятиях приняли участие 20 профессиональных клубов Украины

02 декабря 2024, 13:55 | Обновлено 02 декабря 2024, 14:27
144
1
Удар по договорным матчам. Комитет этики УАФ провел образовательные лекции
УАФ

Уже 20 профессиональных клубов Украины приняли участие в мероприятиях, направленных на повышение осведомленности игроков, тренеров и персонала относительно принципов честной игры. Задача – охватить весь профессиональный футбол Украины, пообщаться буквально с каждым игроком и тренером. Эта практика – превентивный удар УАФ по договорным матчам и другим проявлениям неблагочестия в футболе.

В ходе лекций были приведены примеры резонансных случаев неэтичного поведения в футболе и того, какие последствия они имеют. Также говорилось о случаях договорных матчей, приводящих к дисквалификации клубов, игроков и арбитров и потере доверия болельщиков.

В рамках мероприятий также был представлен чат-бот Fair Play Assistant, в котором все лица, связанные с футболом, могут сообщать о возможных нарушениях кодекса, а также ознакомиться с законодательством Украины, регулирующим борьбу с влиянием (манипулированием) на результаты спортивных соревнований. Этот инструмент станет полезным ресурсом для игроков и клубов, способствуя повышению уровня осведомленности и соблюдению нравственных норм в спорте.

ФОТО. Удар по договорным матчам. Комитет этики УАФ провел лекции

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Комитет этики и честной игры УАФ Украинская ассоциация футбола договорные матчи фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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easterly
Не про те риють - краще  б суддівським корпусом зайнялись
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