«Трудно терпеть». Петряк эмоционально высказался о скандальном матче УПЛ

Один из лидеров одесского «Черноморца» Иван Петряк поделился эмоциями от матча против «Александрии» в 15 туре Украинской Премьер-лиги (3:0), где был удален за неспортивное поведение.

«Вины с себя не снимаю. Стыдно – прежде всего перед пацанами, которых мы подвели. Матерился, ругался, это – эмоции и моя проблема. Но это происходит со всеми и всегда – почти в каждом матче игроки и судьи говорят на повышенных. И да, арбитры наказывают за это желтыми, но никак не прямыми красными карточками… Выгнать с поля двух игроков за брань в очень противоречивых ситуациях – показатель отношения к нашей команде.

И горит именно потому, что опытным футболистам тяжело 15 игр подряд терпеть такой беспорядок. В каждом матче все мелкие фолы, каждая борьба – все в нашу сторону. Плюс - более очевидные моменты с кучей неназначенных пенальти», – сказал Иван.

Ранее сообщалось, что капитан и пресс-атташе «Черноморца» напали на комментатора после скандала в УПЛ.