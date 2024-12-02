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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 13:36 | Обновлено 02 декабря 2024, 14:09
925
3

«Трудно терпеть». Петряк эмоционально высказался о скандальном матче УПЛ

Иван не подбирал слова, описывая матч 15-го тура УПЛ против «Александрии»

02 декабря 2024, 13:36 | Обновлено 02 декабря 2024, 14:09
925
3
«Трудно терпеть». Петряк эмоционально высказался о скандальном матче УПЛ
ФК Черноморец. Иван Петряк

Один из лидеров одесского «Черноморца» Иван Петряк поделился эмоциями от матча против «Александрии» в 15 туре Украинской Премьер-лиги (3:0), где был удален за неспортивное поведение.

«Вины с себя не снимаю. Стыдно – прежде всего перед пацанами, которых мы подвели. Матерился, ругался, это – эмоции и моя проблема. Но это происходит со всеми и всегда – почти в каждом матче игроки и судьи говорят на повышенных. И да, арбитры наказывают за это желтыми, но никак не прямыми красными карточками… Выгнать с поля двух игроков за брань в очень противоречивых ситуациях – показатель отношения к нашей команде.

И горит именно потому, что опытным футболистам тяжело 15 игр подряд терпеть такой беспорядок. В каждом матче все мелкие фолы, каждая борьба – все в нашу сторону. Плюс - более очевидные моменты с кучей неназначенных пенальти», – сказал Иван.

Ранее сообщалось, что капитан и пресс-атташе «Черноморца» напали на комментатора после скандала в УПЛ.

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Иван Петряк Черноморец Одесса Александрия чемпионат Украины по футболу Александрия - Черноморец Украинская Премьер-лига ТаТоТаке
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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Konstantin Osipenko
А чого 15 матчів до цього на суддів не стрибав? І йому спочатку жовту дали, а потім вже червону, коли продовжував стрибати і штовхатись
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Tower Bridge
Пора бы уже зарубить себе на носу, что с арбитрами не спорят. Тем более что решение уже принято.  Попробуй в суде поматериться)
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