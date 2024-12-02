«Трудно терпеть». Петряк эмоционально высказался о скандальном матче УПЛ
Иван не подбирал слова, описывая матч 15-го тура УПЛ против «Александрии»
Один из лидеров одесского «Черноморца» Иван Петряк поделился эмоциями от матча против «Александрии» в 15 туре Украинской Премьер-лиги (3:0), где был удален за неспортивное поведение.
«Вины с себя не снимаю. Стыдно – прежде всего перед пацанами, которых мы подвели. Матерился, ругался, это – эмоции и моя проблема. Но это происходит со всеми и всегда – почти в каждом матче игроки и судьи говорят на повышенных. И да, арбитры наказывают за это желтыми, но никак не прямыми красными карточками… Выгнать с поля двух игроков за брань в очень противоречивых ситуациях – показатель отношения к нашей команде.
И горит именно потому, что опытным футболистам тяжело 15 игр подряд терпеть такой беспорядок. В каждом матче все мелкие фолы, каждая борьба – все в нашу сторону. Плюс - более очевидные моменты с кучей неназначенных пенальти», – сказал Иван.
Ранее сообщалось, что капитан и пресс-атташе «Черноморца» напали на комментатора после скандала в УПЛ.
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