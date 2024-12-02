«Его считали звездой». Журналист раскритиковал футболиста Динамо

Украинский журналист Владимир Зверов раскритиковал футболиста киевского «Динамо» Эдуардо Герреро из-за его низкой результативности:

«В клубе есть опорный полузащитник Бражко. Почему забивает и больше всех бьет по воротам он? Почему не форварды? Я признаю, что ошибался в вопросе результативности Герреро. Не знаю, что происходит у него внутри. Не знаю, есть ли у него желание и мотивацию. Забей хотя бы один гол в чемпионате. Ты же нападающий.

Он забил только «Ворскле» в Кубке Украины с пенальти. И все. В «Заре» его считали звездой высокого уровня и позволяли меньше работать в плане прессинга. Но на уровне «Динамо» такое не пройдет», – сказал Зверов.

В этом сезоне УПЛ Герреро провел десять матчей за киевское «Динамо», однако результативными действиями отличиться не сумел.

Сообщалось, что киевский клуб повторил рекорд, который ранее принадлежал «Шахтеру».