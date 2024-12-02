Динамо повторило рекорд, который ранее принадлежал Шахтеру

В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги «Динамо» (Киев) – «Черноморец» (Одесса) киевский клуб повторил рекорд, который ранее принадлежал донецкому «Шахтеру».

Футболисты «Динамо» исполняли передачи вперед с точностью 87% – этот показатель стал повторением рекорда сезона 2024/25. Ранее к такой отметке дважды подбирался донецкий «Шахтер» в 10-м и 13-м турах УПЛ.

Для киевского клуба этот процент точных передач стал лучшим показателем в сезоне 2024/25.

Стоит отметить, что в десятке рейтинга по точности передач вперед кроме двух грандов украинского футбола также оказался и ЛНЗ (Черкассы).

Матч 14-го тура УПЛ «Динамо» – «Черноморец» состоялся 23 ноября и закончился со счетом 3:1 в пользу киевского клуба.