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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 10:14 |
919
0

Динамо повторило рекорд, который ранее принадлежал Шахтеру

В матче Украинской Премьер-лиги киевский клуб отметился высокой точностью передач

02 декабря 2024, 10:14 |
919
0
Динамо повторило рекорд, который ранее принадлежал Шахтеру
УПЛ. Колос – Динамо

В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги «Динамо» (Киев) – «Черноморец» (Одесса) киевский клуб повторил рекорд, который ранее принадлежал донецкому «Шахтеру».

Футболисты «Динамо» исполняли передачи вперед с точностью 87% – этот показатель стал повторением рекорда сезона 2024/25. Ранее к такой отметке дважды подбирался донецкий «Шахтер» в 10-м и 13-м турах УПЛ.

Для киевского клуба этот процент точных передач стал лучшим показателем в сезоне 2024/25.

Стоит отметить, что в десятке рейтинга по точности передач вперед кроме двух грандов украинского футбола также оказался и ЛНЗ (Черкассы).

Матч 14-го тура УПЛ «Динамо» – «Черноморец» состоялся 23 ноября и закончился со счетом 3:1 в пользу киевского клуба.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк рекорд статистика Черноморец Одесса Динамо - Черноморец ЛНЗ Черкассы
Микола Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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