Камбэк Фейенорда в матче с Ман Сити вошел в число лучших в истории ЛЧ

Матч 5-го тура Лиги чемпионов между командами Ман Сити и Фейенорд (3:3) вошел в число лучших в истории ЛЧ по версии Transfermarkt.

Дубль у хозяев поля оформил Эрлинг Холанд, но в конце матча команда Пепа Гвардиолы упустила победу. Гости сотворили невероятное на футбольном поле, отыграв три мяча в последние 14 минут матча.

Лучшим камбеком в истории назван финал ЛЧ между Миланом и Ливерпулем (3:3, пен. 2:3), сыгранный 25 мая 2005 года, в котором английский клуб отыграл три мяча (забитых в интервале 6 минут) и вырвал победу у россонери, за которых выступал украинский форвард Андрей Шевченко.

Самые впечатляющие камбеки в истории Лиги чемпионов (по версии Transfermarkt)