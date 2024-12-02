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Лига чемпионов
02 декабря 2024, 12:51 | Обновлено 02 декабря 2024, 13:23
282
0

Камбэк Фейенорда в матче с Ман Сити вошел в число лучших в истории ЛЧ

Лучшим камбеком в истории назван финал ЛЧ-2005 между Миланом и Ливерпулем

02 декабря 2024, 12:51 | Обновлено 02 декабря 2024, 13:23
282
0
Камбэк Фейенорда в матче с Ман Сити вошел в число лучших в истории ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч 5-го тура Лиги чемпионов между командами Ман Сити и Фейенорд (3:3) вошел в число лучших в истории ЛЧ по версии Transfermarkt.

Дубль у хозяев поля оформил Эрлинг Холанд, но в конце матча команда Пепа Гвардиолы упустила победу. Гости сотворили невероятное на футбольном поле, отыграв три мяча в последние 14 минут матча.

Лучшим камбеком в истории назван финал ЛЧ между Миланом и Ливерпулем (3:3, пен. 2:3), сыгранный 25 мая 2005 года, в котором английский клуб отыграл три мяча (забитых в интервале 6 минут) и вырвал победу у россонери, за которых выступал украинский форвард Андрей Шевченко.

Самые впечатляющие камбеки в истории Лиги чемпионов (по версии Transfermarkt)

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Лига чемпионов Манчестер Сити Фейеноорд рейтинг Transfermarkt Милан Ливерпуль
Николай Степанов Источник: Transfermarkt
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