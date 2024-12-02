Евгений ПАСТУХ: «Было ощущение, что не проиграем Шахтеру»
Игрок львовян рассказал о волевой ничьей во Львове в компенсированное время
Полузащитник «Руха» Евгений Пастух эксклюзивно для Sport.ua рассказал, были ли сомнения, что не удастся спастись от поражения в поединке 15-го тура УПЛ с «Шахтером», в котором львовяне сравняли счет в компенсированное время:
– Нет, даже когда уже закончилось основное время, я был убежден, что мы избежим проигрыша. Наш напор под занавес матча должен был принести дивиденды.
А начинали мы матч по схеме 5-3-2, действовали цепко у своих владений, за исключением одного игрового эпизода в середине первого тайма, когда после подачи углового ошиблись позиционно. Стоппер «горняков» Николай Матвиенко мастерски воспользовался случаем и метко пробил головой.
Чтобы добиться изменений в матче, пришлось перейти на игру с тремя нападающими, высоко встречавшими защитников «Шахтера», препятствуя им делать первую передачу, агрессивнее заиграли на флангах. Эффектными оказались и наши замены. Гол, как говорится, назревал и последнее слово было за нашим Романом Дидыком – 1:1.
Из-за повреждения стопы я не мог помочь «Руху» в предыдущем поединке, но сейчас все хорошо. Дискомфорта не чувствовал, выдержал тот высокий темп, который мы поставили главной задачей. Теперь важно удачно сыграть в пропущенном поединке с «Полесьем» и улучшить свое турнирное положение.
Отметим, что в текущем чемпионате УПЛ Евгений Пастух провел за «Рух» пять поединков.
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