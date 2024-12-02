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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 12:43 | Обновлено 02 декабря 2024, 13:29
260
0

Евгений ПАСТУХ: «Было ощущение, что не проиграем Шахтеру»

Игрок львовян рассказал о волевой ничьей во Львове в компенсированное время

02 декабря 2024, 12:43 | Обновлено 02 декабря 2024, 13:29
260
0
Евгений ПАСТУХ: «Было ощущение, что не проиграем Шахтеру»
Евгений Пастух

Полузащитник «Руха» Евгений Пастух эксклюзивно для Sport.ua рассказал, были ли сомнения, что не удастся спастись от поражения в поединке 15-го тура УПЛ с «Шахтером», в котором львовяне сравняли счет в компенсированное время:

– Нет, даже когда уже закончилось основное время, я был убежден, что мы избежим проигрыша. Наш напор под занавес матча должен был принести дивиденды.

А начинали мы матч по схеме 5-3-2, действовали цепко у своих владений, за исключением одного игрового эпизода в середине первого тайма, когда после подачи углового ошиблись позиционно. Стоппер «горняков» Николай Матвиенко мастерски воспользовался случаем и метко пробил головой.

Чтобы добиться изменений в матче, пришлось перейти на игру с тремя нападающими, высоко встречавшими защитников «Шахтера», препятствуя им делать первую передачу, агрессивнее заиграли на флангах. Эффектными оказались и наши замены. Гол, как говорится, назревал и последнее слово было за нашим Романом Дидыком – 1:1.

Из-за повреждения стопы я не мог помочь «Руху» в предыдущем поединке, но сейчас все хорошо. Дискомфорта не чувствовал, выдержал тот высокий темп, который мы поставили главной задачей. Теперь важно удачно сыграть в пропущенном поединке с «Полесьем» и улучшить свое турнирное положение.

Отметим, что в текущем чемпионате УПЛ Евгений Пастух провел за «Рух» пять поединков.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Шахтер Донецк Шахтер - Рух Евгений Пастух (футболист) инсайд Роман Дидык Николай Матвиенко
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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