Манчестер Сити готов приобрести малоизвестного таланта Ла лиги

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» внимательно следит за развитием защитника «Вальядолида» Джума Ба.

18-летний футболист приятно удивил руководителей горожан своей игрой, поэтому Манчестер рассматривает вариант трансфера игрока в зимнее трансферное окно.

Также Джума заинтересовал других участников АПЛ, а точнее: «Кристал Пэлас», «Эвертон» и «Ньюкасл».

Этот сезон стал дебютным для игрока в составе основной команды «Вальядолид». На счету спортсмена восемь поединков и одна заработанная желтая карточка.