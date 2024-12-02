Манчестер Сити готов приобрести малоизвестного таланта Ла лиги
18-летний Джума Ба заинтересовал действующего чемпиона АПЛ
Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» внимательно следит за развитием защитника «Вальядолида» Джума Ба.
18-летний футболист приятно удивил руководителей горожан своей игрой, поэтому Манчестер рассматривает вариант трансфера игрока в зимнее трансферное окно.
Также Джума заинтересовал других участников АПЛ, а точнее: «Кристал Пэлас», «Эвертон» и «Ньюкасл».
Этот сезон стал дебютным для игрока в составе основной команды «Вальядолид». На счету спортсмена восемь поединков и одна заработанная желтая карточка.
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