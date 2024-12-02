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  4. Манчестер Сити готов приобрести малоизвестного таланта Ла лиги
Англия
02 декабря 2024, 14:10 |
252
0

Манчестер Сити готов приобрести малоизвестного таланта Ла лиги

18-летний Джума Ба заинтересовал действующего чемпиона АПЛ

02 декабря 2024, 14:10 |
252
0
Манчестер Сити готов приобрести малоизвестного таланта Ла лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Джума Ба

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» внимательно следит за развитием защитника «Вальядолида» Джума Ба.

18-летний футболист приятно удивил руководителей горожан своей игрой, поэтому Манчестер рассматривает вариант трансфера игрока в зимнее трансферное окно.

Также Джума заинтересовал других участников АПЛ, а точнее: «Кристал Пэлас», «Эвертон» и «Ньюкасл».

Этот сезон стал дебютным для игрока в составе основной команды «Вальядолид». На счету спортсмена восемь поединков и одна заработанная желтая карточка.

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Манчестер Сити Вальядолид чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Андрій Вітренко Источник: The Sun
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