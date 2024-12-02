Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Практически полное равенство. Арсенал обходит Челси в АПЛ из-аз алфавита
Англия
02 декабря 2024, 14:32 | Обновлено 02 декабря 2024, 14:47
621
3

Практически полное равенство. Арсенал обходит Челси в АПЛ из-аз алфавита

Забавная ситуация в Английской Премьер-лиге

02 декабря 2024, 14:32 | Обновлено 02 декабря 2024, 14:47
621
3
Практически полное равенство. Арсенал обходит Челси в АПЛ из-аз алфавита
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси - Арсенал

«Арсенал» опережает «Челси» в АПЛ по невероятно забавной причине. Все дело в том, что у команд:

  • равное количество очков;
  • одинаковая разница мячей;
  • одинаковое количество забитых мячей;
  • очная встреча между командами закончилась ничьей.

Потому в Англии, согласно регламента, не нашли ничего лучше, чем поставить «канониров» выше «синих» по принципу алфавита.

В латинице буква «A» идет первее, чем «C», а именно с этих букв начинаются название клубов на английском языке.

«Челси» и «ПСЖ» могут обменяться форвардами.

По теме:
Манчестер Сити готов приобрести малоизвестного таланта Ла лиги
В поисках счастья. Челси и ПСЖ обменяются звездными форвардами
Гвардиола получит 200 млн, чтобы вытащить Манчестер Сити из кризиса
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Арсенал Лондон
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 02 декабря 2024, 08:23 0
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри

Легендарный боксер высказался о втором бое в декабре

Александр БАБИЧ: «Страдаем от судейства уже неоднократно»
Футбол | 02 декабря 2024, 12:24 4
Александр БАБИЧ: «Страдаем от судейства уже неоднократно»
Александр БАБИЧ: «Страдаем от судейства уже неоднократно»

Страсти вокруг поединка «Александрия» – «Черноморец» набирают обороты

ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
Футбол | 01.12.2024, 19:32
ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
Колос – Динамо – 1:1. Бражко и подстава от Михавко. Видео голов и обзор
Футбол | 01.12.2024, 18:05
Колос – Динамо – 1:1. Бражко и подстава от Михавко. Видео голов и обзор
Колос – Динамо – 1:1. Бражко и подстава от Михавко. Видео голов и обзор
Севилья – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 02.12.2024, 14:43
Севилья – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Севилья – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Bulbinder
А желтые карточки не учитываются разве?
Ответить
0
Ddd196
Челсі нарешті позбувся нікчемного мудрика і знов вийшов на звичний рівень 
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Когда фамилия на А пригодилась
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
30.11.2024, 18:10 27
Биатлон
Хирн назвал боксера, который отправит Джошуа на пенсию
Хирн назвал боксера, который отправит Джошуа на пенсию
30.11.2024, 20:31 1
Бокс
Промоутер Дюбуа отреагировал на желание Кличко провести бой с Даниэлем
Промоутер Дюбуа отреагировал на желание Кличко провести бой с Даниэлем
02.12.2024, 02:15
Бокс
Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер
Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер
30.11.2024, 20:53 3
Футбол
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
01.12.2024, 07:55 11
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
02.12.2024, 06:15 26
Футбол
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
30.11.2024, 11:58 13
Бокс
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
02.12.2024, 03:44 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем