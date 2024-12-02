Практически полное равенство. Арсенал обходит Челси в АПЛ из-аз алфавита

«Арсенал» опережает «Челси» в АПЛ по невероятно забавной причине. Все дело в том, что у команд:

равное количество очков;

одинаковая разница мячей;

одинаковое количество забитых мячей;

очная встреча между командами закончилась ничьей.

Потому в Англии, согласно регламента, не нашли ничего лучше, чем поставить «канониров» выше «синих» по принципу алфавита.

В латинице буква «A» идет первее, чем «C», а именно с этих букв начинаются название клубов на английском языке.

«Челси» и «ПСЖ» могут обменяться форвардами.