Англия02 декабря 2024, 14:32 | Обновлено 02 декабря 2024, 14:47
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3
Практически полное равенство. Арсенал обходит Челси в АПЛ из-аз алфавита
Забавная ситуация в Английской Премьер-лиге
02 декабря 2024, 14:32 | Обновлено 02 декабря 2024, 14:47
621
3
«Арсенал» опережает «Челси» в АПЛ по невероятно забавной причине. Все дело в том, что у команд:
- равное количество очков;
- одинаковая разница мячей;
- одинаковое количество забитых мячей;
- очная встреча между командами закончилась ничьей.
Потому в Англии, согласно регламента, не нашли ничего лучше, чем поставить «канониров» выше «синих» по принципу алфавита.
В латинице буква «A» идет первее, чем «C», а именно с этих букв начинаются название клубов на английском языке.
«Челси» и «ПСЖ» могут обменяться форвардами.
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Комментарии 3
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