1 декабря в рамках 12-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между «ABC» и «Брага».

Игра проходила на стадионе «Деспортиву даш Авеш», где команда «Брага» одержала победу с минимальным счётом 1:0.

Чемпионат Португалии. 12 тур. 1 декабря

«ABC» – «Брага» – 0:1

Гол: Мартинес, 69

Видеообзор матча: