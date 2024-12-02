Португалия02 декабря 2024, 10:25 | Обновлено 02 декабря 2024, 10:35
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ABC – Брага – 0:1. Красная карточка на 76-й. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Португалии
02 декабря 2024, 10:25 | Обновлено 02 декабря 2024, 10:35
17
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1 декабря в рамках 12-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между «ABC» и «Брага».
Игра проходила на стадионе «Деспортиву даш Авеш», где команда «Брага» одержала победу с минимальным счётом 1:0.
Чемпионат Португалии. 12 тур. 1 декабря
«ABC» – «Брага» – 0:1
Гол: Мартинес, 69
Видеообзор матча:
События матча
76’
Жорже Тейшейра (АВС) получает красную карточку.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Габри Мартинес (Брага).
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