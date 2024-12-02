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Чемпионат Португалии
АВС
01.12.2024 22:30 – FT 0 : 1
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
02 декабря 2024, 10:25 | Обновлено 02 декабря 2024, 10:35
17
0

ABC – Брага – 0:1. Красная карточка на 76-й. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Португалии

02 декабря 2024, 10:25 | Обновлено 02 декабря 2024, 10:35
17
0
ABC – Брага – 0:1. Красная карточка на 76-й. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в рамках 12-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между «ABC» и «Брага».

Игра проходила на стадионе «Деспортиву даш Авеш», где команда «Брага» одержала победу с минимальным счётом 1:0.

Чемпионат Португалии. 12 тур. 1 декабря

«ABC» – «Брага» – 0:1

Гол: Мартинес, 69

Видеообзор матча:

События матча

76’
Жорже Тейшейра (АВС) получает красную карточку.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Габри Мартинес (Брага).
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Брага чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор AVS
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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