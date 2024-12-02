Оказался ненужным. Ньюкасл готов попрощаться с опытным защитником

Представитель АПЛ «Ньюкасл» готов отпустить Кирана Триппьера в другой клуб ближайшего трансферного окна. Игрок потерял место в основном составе.

Клуб планирует рассмотреть все возможные предложения, которые будут поступать по игроку. Агенты защитник уже проинформированы о желании продать Кирана.

Интересно, что месяцами ранее интерес к услугам игрока проявляли «Милан» и «Аталанта». Также следили за спортсменом скауты «Фенербахче».

В этом сезоне Триппьер провел всего восемь матчей во всех турнирах. Отличиться результативным действием футболист так и не смог.