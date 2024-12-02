Оказался ненужным. Ньюкасл готов попрощаться с опытным защитником
Киран Триппьер не входит в планы тренера
Представитель АПЛ «Ньюкасл» готов отпустить Кирана Триппьера в другой клуб ближайшего трансферного окна. Игрок потерял место в основном составе.
Клуб планирует рассмотреть все возможные предложения, которые будут поступать по игроку. Агенты защитник уже проинформированы о желании продать Кирана.
Интересно, что месяцами ранее интерес к услугам игрока проявляли «Милан» и «Аталанта». Также следили за спортсменом скауты «Фенербахче».
В этом сезоне Триппьер провел всего восемь матчей во всех турнирах. Отличиться результативным действием футболист так и не смог.
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