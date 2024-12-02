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Англия
02 декабря 2024, 10:38 | Обновлено 02 декабря 2024, 10:39
297
0

Оказался ненужным. Ньюкасл готов попрощаться с опытным защитником

Киран Триппьер не входит в планы тренера

02 декабря 2024, 10:38 | Обновлено 02 декабря 2024, 10:39
297
0
Оказался ненужным. Ньюкасл готов попрощаться с опытным защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Триппьер

Представитель АПЛ «Ньюкасл» готов отпустить Кирана Триппьера в другой клуб ближайшего трансферного окна. Игрок потерял место в основном составе.

Клуб планирует рассмотреть все возможные предложения, которые будут поступать по игроку. Агенты защитник уже проинформированы о желании продать Кирана.

Интересно, что месяцами ранее интерес к услугам игрока проявляли «Милан» и «Аталанта». Также следили за спортсменом скауты «Фенербахче».

В этом сезоне Триппьер провел всего восемь матчей во всех турнирах. Отличиться результативным действием футболист так и не смог.

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Киран Триппьер Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Андрій Вітренко Источник: Football Insider
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