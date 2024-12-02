1 декабря в рамках 14-го тура Серии А состоялся матч между «Лечче» и «Ювентусом».

Поединок проходил на стадионе «Виа дель Маре» в Лечче. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Серия А. 14 тур. 1 декабря

«Лечче» – «Ювентус» – 1:1

Голы: Ребич, 90+3 – Камбьясо, 68

Видеообзор матча: