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Чемпионат Италии
Лечче
01.12.2024 21:45 – FT 1 : 1
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 декабря 2024, 09:56 | Обновлено 02 декабря 2024, 10:30
95
0

Лечче – Ювентус – 1:1. Вырвали ничью на 90+3-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Серии А

02 декабря 2024, 09:56 | Обновлено 02 декабря 2024, 10:30
95
0
Лечче – Ювентус – 1:1. Вырвали ничью на 90+3-й. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в рамках 14-го тура Серии А состоялся матч между «Лечче» и «Ювентусом».

Поединок проходил на стадионе «Виа дель Маре» в Лечче. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Серия А. 14 тур. 1 декабря

«Лечче» – «Ювентус» – 1:1

Голы: Ребич, 90+3 – Камбьясо, 68

Видеообзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Анте Ребич (Лечче).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Камбьязо (Ювентус).
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Лечче Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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