Италия02 декабря 2024, 09:56 | Обновлено 02 декабря 2024, 10:30
95
0
Лечче – Ювентус – 1:1. Вырвали ничью на 90+3-й. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Серии А
02 декабря 2024, 09:56 | Обновлено 02 декабря 2024, 10:30
95
0
1 декабря в рамках 14-го тура Серии А состоялся матч между «Лечче» и «Ювентусом».
Поединок проходил на стадионе «Виа дель Маре» в Лечче. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
Серия А. 14 тур. 1 декабря
«Лечче» – «Ювентус» – 1:1
Голы: Ребич, 90+3 – Камбьясо, 68
Видеообзор матча:
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Анте Ребич (Лечче).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Камбьязо (Ювентус).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 декабря 2024, 10:00 0
«Заря» и «Карпаты» закроют последний тур первого круга
Футбол | 01 декабря 2024, 18:05 1
Смотрите видеообзор матча 15-го тура УПЛ 2024/25
Футбол | 01.12.2024, 20:11
Футбол | 02.12.2024, 06:21
Бокс | 02.12.2024, 08:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.11.2024, 16:56 8
30.11.2024, 17:21 2
30.11.2024, 19:51 4
02.12.2024, 07:50
30.11.2024, 13:16 4
30.11.2024, 22:52
30.11.2024, 08:24 3
30.11.2024, 08:59 12