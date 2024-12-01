Италия01 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 02 декабря 2024, 00:04
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Ювентус не сумел обыграть Лечче, пропустив на 90+3 минуте
Большая плотность наблюдается среди лидеров Серии A
01 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 02 декабря 2024, 00:04
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В матче 14-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Лечче» (1:1).
На гол Андреа Камбьязо хозяева ответили ударом Анте Ребича на 90+3-й минуте.
«Ювентус» с 26 очками занимает 6-е место, «Лечче» с 13 очками занимает 16-ю позицию.
Большая плотность наблюдается среди лидеров Серии A: Наполи (32 очка), Аталанта, Интер, Фиорентина, Лацио (28), Ювентус (26), Милан (22), Болонья (21).
Серия А. 14-й тур, 1 декабря
Лечче – Ювентус – 1:1
Голы: Ребич, 90+3 – Камбьязо, 68
Турнирная таблица
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Анте Ребич (Лечче).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Камбьязо (Ювентус).
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