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Чемпионат Италии
Лечче
01.12.2024 21:45 – FT 1 : 1
Ювентус
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Италия
01 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 02 декабря 2024, 00:04
77
0

Ювентус не сумел обыграть Лечче, пропустив на 90+3 минуте

Большая плотность наблюдается среди лидеров Серии A

01 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 02 декабря 2024, 00:04
77
0
Ювентус не сумел обыграть Лечче, пропустив на 90+3 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Лечче» (1:1).

На гол Андреа Камбьязо хозяева ответили ударом Анте Ребича на 90+3-й минуте.

«Ювентус» с 26 очками занимает 6-е место, «Лечче» с 13 очками занимает 16-ю позицию.

Большая плотность наблюдается среди лидеров Серии A: Наполи (32 очка), Аталанта, Интер, Фиорентина, Лацио (28), Ювентус (26), Милан (22), Болонья (21).

Серия А. 14-й тур, 1 декабря

Лечче – Ювентус – 1:1

Голы: Ребич, 90+3 – Камбьязо, 68

Турнирная таблица

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Анте Ребич (Лечче).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Камбьязо (Ювентус).
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Ювентус Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу Анте Ребич Андреа Камбьязо видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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