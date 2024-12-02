Райо Вальекано – Атлетик – 1:2. Дубль помог выиграть. Видео голов и обзор

1 декабря в рамках 15-го тура Ла Лиги прошел матч между «Райо Вальекано» и «Атлетик».

Игра проходила на стадионе «Кампо-де-Вальекас» и завершилась победой «Атлетик» со счетом 2:1.

Ла Лига. 15 тур. 1 декабря

«Райо Вальекано» – «Атлетик» – 1:2

Голы: Нтека, 14 – Санcет 65, 78

Видеообзор матча: