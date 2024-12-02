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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
01.12.2024 19:30 – FT 1 : 2
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 декабря 2024, 09:30 | Обновлено 02 декабря 2024, 09:33
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Райо Вальекано – Атлетик – 1:2. Дубль помог выиграть. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги

02 декабря 2024, 09:30 | Обновлено 02 декабря 2024, 09:33
20
0
Райо Вальекано – Атлетик – 1:2. Дубль помог выиграть. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в рамках 15-го тура Ла Лиги прошел матч между «Райо Вальекано» и «Атлетик».

Игра проходила на стадионе «Кампо-де-Вальекас» и завершилась победой «Атлетик» со счетом 2:1.

Ла Лига. 15 тур. 1 декабря

«Райо Вальекано» – «Атлетик» – 1:2

Голы: Нтека, 14 – Санcет 65, 78

Видеообзор матча:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Рэнди Нтека (Райо Вальекано).
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Райо Вальекано Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Ойан Сансет
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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