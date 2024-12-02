01.12.2024 19:30 – FT 1 : 2
Испания02 декабря 2024, 09:30 | Обновлено 02 декабря 2024, 09:33
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Райо Вальекано – Атлетик – 1:2. Дубль помог выиграть. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги
02 декабря 2024, 09:30 | Обновлено 02 декабря 2024, 09:33
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1 декабря в рамках 15-го тура Ла Лиги прошел матч между «Райо Вальекано» и «Атлетик».
Игра проходила на стадионе «Кампо-де-Вальекас» и завершилась победой «Атлетик» со счетом 2:1.
Ла Лига. 15 тур. 1 декабря
«Райо Вальекано» – «Атлетик» – 1:2
Голы: Нтека, 14 – Санcет 65, 78
Видеообзор матча:
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Рэнди Нтека (Райо Вальекано).
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