01.12.2024 19:30 – FT 1 : 2
Испания02 декабря 2024, 00:23 |
14
0
ВИДЕО. Атлетик нанес поражение Райо Вальекано, Реал Сосьедад обыграл Бетис
Вечером 1 декабря состоялись матчи 15-го тура чемпионата Испании
02 декабря 2024, 00:23 |
14
0
Вечером 1 декабря состоялись матчи 15-го тура чемпионата Испании.
Атлетик нанес поражение Райо Вальекано (2:1), Реал Сосьедад обыграл Бетис (2:0).
Лидеры Ла Лиги: Барселона (34 очка), Реал Мадрид (33), Атлетико (32), Атлетик, Вильярреал (по 26).
Ла Лига. 15-й тур, 1 декабря
Райо Вальекано – Атлетик Бильбао – 1:2
Голы: Нтека, 14 – Сансет, 65, 78
Реал Сосьедад – Бетис – 2:0
Голы: Льоренте, 14 (автогол), Оярсабаль, 31 (пен)
Турнирная таблица
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Рэнди Нтека (Райо Вальекано).
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