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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
01.12.2024 19:30 – FT 1 : 2
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 декабря 2024, 00:23 |
14
0

ВИДЕО. Атлетик нанес поражение Райо Вальекано, Реал Сосьедад обыграл Бетис

Вечером 1 декабря состоялись матчи 15-го тура чемпионата Испании

02 декабря 2024, 00:23 |
14
0
ВИДЕО. Атлетик нанес поражение Райо Вальекано, Реал Сосьедад обыграл Бетис
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 декабря состоялись матчи 15-го тура чемпионата Испании.

Атлетик нанес поражение Райо Вальекано (2:1), Реал Сосьедад обыграл Бетис (2:0).

Лидеры Ла Лиги: Барселона (34 очка), Реал Мадрид (33), Атлетико (32), Атлетик, Вильярреал (по 26).

Ла Лига. 15-й тур, 1 декабря

Райо Вальекано – Атлетик Бильбао – 1:2

Голы: Нтека, 14 – Сансет, 65, 78

Реал Сосьедад – Бетис – 2:0

Голы: Льоренте, 14 (автогол), Оярсабаль, 31 (пен)

Турнирная таблица

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Рэнди Нтека (Райо Вальекано).
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чемпионат Испании по футболу Атлетик Бильбао Райо Вальекано Реал Сосьедад Бетис Ла Лига видео голов и обзор Ойан Сансет Диего Льоренте Микель Оярсабаль
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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