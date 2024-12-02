Франция02 декабря 2024, 09:11 | Обновлено 02 декабря 2024, 09:12
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Марсель – Монако – 2:1. Вырвали победу на 89-й. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Франции
02 декабря 2024, 09:11 | Обновлено 02 декабря 2024, 09:12
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1 декабря в рамках 13-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Марсель» и «Монако».
Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» и завершилась победой «Марсель» со счетом 2:1.
Лига 1. 13 тур. 1 декабря
«Марсель» – «Монако» – 2:1
Голы: Луис Энрике 53, Гринвуд, 89 – Головин, 41
Видеообзор матча:
События матча
89’
ГОЛ ! С пенальти забил Мейсон Гринвуд (Марсель).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Энрике (Марсель).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Головин (Монако).
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