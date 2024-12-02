1 декабря в рамках 13-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Марсель» и «Монако».

Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» и завершилась победой «Марсель» со счетом 2:1.

Лига 1. 13 тур. 1 декабря

«Марсель» – «Монако» – 2:1

Голы: Луис Энрике 53, Гринвуд, 89 – Головин, 41

Видеообзор матча: