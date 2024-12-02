1 декабря в рамках 13-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Тулуза» и «Осер».

Игра проходила на стадионе «Мунисипаль» и завершилась победой «Тулуза» со счетом 2:0.

Лига 1. 13 тур. 1 декабря

«Тулуза» – «Осер» – 2:0

Голы: Кинг 32, Сьерро, 39

Видеообзор матча: