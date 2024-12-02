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Чемпионат Франции
Тулуза
01.12.2024 18:00 – FT 2 : 0
Осер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
02 декабря 2024, 08:53 | Обновлено 02 декабря 2024, 08:54
19
0

Тулуза – Осер – 2:0. Два мяча за 7 минут. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Франции

02 декабря 2024, 08:53 | Обновлено 02 декабря 2024, 08:54
19
0
Тулуза – Осер – 2:0. Два мяча за 7 минут. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в рамках 13-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Тулуза» и «Осер».

Игра проходила на стадионе «Мунисипаль» и завершилась победой «Тулуза» со счетом 2:0.

Лига 1. 13 тур. 1 декабря

«Тулуза» – «Осер» – 2:0

Голы: Кинг 32, Сьерро, 39

Видеообзор матча:

События матча

39’
ГОЛ ! С пенальти забил Венсан Сьерро (Тулуза).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Кинг (Тулуза).
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Тулуза Осер Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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