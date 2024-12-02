Франция02 декабря 2024, 08:53 | Обновлено 02 декабря 2024, 08:54
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Тулуза – Осер – 2:0. Два мяча за 7 минут. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Франции
02 декабря 2024, 08:53 | Обновлено 02 декабря 2024, 08:54
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1 декабря в рамках 13-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Тулуза» и «Осер».
Игра проходила на стадионе «Мунисипаль» и завершилась победой «Тулуза» со счетом 2:0.
Лига 1. 13 тур. 1 декабря
«Тулуза» – «Осер» – 2:0
Голы: Кинг 32, Сьерро, 39
Видеообзор матча:
События матча
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Венсан Сьерро (Тулуза).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Кинг (Тулуза).
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