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  4. Гавр – Анже – 0:1. Тяжелая ситуация у обоих. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Франции
Гавр
01.12.2024 18:00 – FT 0 : 1
Анже
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
02 декабря 2024, 08:40 | Обновлено 02 декабря 2024, 08:46
23
0

Гавр – Анже – 0:1. Тяжелая ситуация у обоих. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Франции

02 декабря 2024, 08:40 | Обновлено 02 декабря 2024, 08:46
23
0
Гавр – Анже – 0:1. Тяжелая ситуация у обоих. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в рамках 13-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Гавр» и «Анже».

Игра проходила на стадионе «Океан» и завершилась победой «Анже» со счетом 1:0.

«Гавр» сейчас занимает 16-е место, имея в своем активе 12 очков, а «Анже» после важной победы смог выбраться из зоны вылета, поднявшись на 14-ю строчку с 13 очками.

Лига 1. 13 тур. 1 декабря

«Гавр» – «Анже» – 0:1

Гол: Абделли, 63

Видеообзор матча:

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Химад Абделли (Анже).
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Гавр Анже Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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