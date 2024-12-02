Франция02 декабря 2024, 08:40 | Обновлено 02 декабря 2024, 08:46
23
0
Гавр – Анже – 0:1. Тяжелая ситуация у обоих. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Франции
02 декабря 2024, 08:40 | Обновлено 02 декабря 2024, 08:46
23
0
1 декабря в рамках 13-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Гавр» и «Анже».
Игра проходила на стадионе «Океан» и завершилась победой «Анже» со счетом 1:0.
«Гавр» сейчас занимает 16-е место, имея в своем активе 12 очков, а «Анже» после важной победы смог выбраться из зоны вылета, поднявшись на 14-ю строчку с 13 очками.
Лига 1. 13 тур. 1 декабря
«Гавр» – «Анже» – 0:1
Гол: Абделли, 63
Видеообзор матча:
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Химад Абделли (Анже).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 декабря 2024, 19:32 4
Эдоардо Бове забрали с поля на автомобиле скорой помощи
Футбол | 02 декабря 2024, 06:00 0
Главные новости за 1 декабря на Sport.ua
Футбол | 02.12.2024, 07:01
Футбол | 01.12.2024, 18:05
Футбол | 01.12.2024, 19:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.11.2024, 11:58 12
30.11.2024, 13:57 1
01.12.2024, 00:06 68
01.12.2024, 07:55 11
30.11.2024, 09:45 42
30.11.2024, 16:56 7
30.11.2024, 13:16 4
30.11.2024, 17:21 2