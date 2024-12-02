1 декабря в рамках 13-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Гавр» и «Анже».

Игра проходила на стадионе «Океан» и завершилась победой «Анже» со счетом 1:0.

«Гавр» сейчас занимает 16-е место, имея в своем активе 12 очков, а «Анже» после важной победы смог выбраться из зоны вылета, поднявшись на 14-ю строчку с 13 очками.

Лига 1. 13 тур. 1 декабря

«Гавр» – «Анже» – 0:1

Гол: Абделли, 63

Видеообзор матча: