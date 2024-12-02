После победы над Шахтером ПСВ разгромил Утрехт в матче с семью голами

1 декабря в матче 14-го тура Эредивизи «Утрехт» принимал «ПСВ».

Игрокам «ПСВ» было легче играть против «Утрехта», чем против донецкого «Шахтера» (3:2) в Лиге чемпионов.

В первом тайме хозяева поля имели силы противостоять сопернику, поэтому счет после первой половины был 1:1. За «ПСВ» забил Исмаэль Сайбари, а у «Утрехта» отличился Антони Дескотт. Стоит отметить, что «ПСВ» забил еще два мяча, но их отменили за офсайд.

Вторая половина началась с полной доминации команды из Эйндховена. На 54-й минуте Гус Тил вывел «ПСВ» вперед. На 70-й Сайбари оформил дубль, а на 74-й Йохан Бакайоко сделал счет 1:4.

На 88-й минуте Сибе Хореманс один гол отыграл, но последнее слово осталось за игроками «ПСВ». Снова забил Гус Тил.

«ПСВ» лидирует в чемпионате Нидерландов, а «Утрехт» занимает третье место.

Эредивизи. 14-й тур. 1 декабря

Утрехт – ПСВ – 2:5

Голы: Дескотт, 34, Хореманс, 88 – Сайбари, 12, 70, Тил, 54, 90+1, Бакайоко, 7

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