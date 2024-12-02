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Чемпионат Нидерландов
Утрехт
01.12.2024 13:15 – FT 2 : 5
ПСВ Эйндховен
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Нидерланды
02 декабря 2024, 05:04 |
56
0

После победы над Шахтером ПСВ разгромил Утрехт в матче с семью голами

Команды встретились в матче 14-го тура Эредивизи

02 декабря 2024, 05:04 |
56
0
После победы над Шахтером ПСВ разгромил Утрехт в матче с семью голами
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в матче 14-го тура Эредивизи «Утрехт» принимал «ПСВ».

Игрокам «ПСВ» было легче играть против «Утрехта», чем против донецкого «Шахтера» (3:2) в Лиге чемпионов.

В первом тайме хозяева поля имели силы противостоять сопернику, поэтому счет после первой половины был 1:1. За «ПСВ» забил Исмаэль Сайбари, а у «Утрехта» отличился Антони Дескотт. Стоит отметить, что «ПСВ» забил еще два мяча, но их отменили за офсайд.

Вторая половина началась с полной доминации команды из Эйндховена. На 54-й минуте Гус Тил вывел «ПСВ» вперед. На 70-й Сайбари оформил дубль, а на 74-й Йохан Бакайоко сделал счет 1:4.

На 88-й минуте Сибе Хореманс один гол отыграл, но последнее слово осталось за игроками «ПСВ». Снова забил Гус Тил.

«ПСВ» лидирует в чемпионате Нидерландов, а «Утрехт» занимает третье место.

Эредивизи. 14-й тур. 1 декабря

Утрехт – ПСВ – 2:5

Голы: Дескотт, 34, Хореманс, 88 – Сайбари, 12, 70, Тил, 54, 90+1, Бакайоко, 7

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Гус Тиль (ПСВ Эйндховен).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Сибе Хореман (Утрехт).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Жоан Бакайоко (ПСВ Эйндховен).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Сайбари (ПСВ Эйндховен).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Гус Тиль (ПСВ Эйндховен).
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Антони Дескотт (Утрехт).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Сайбари (ПСВ Эйндховен).
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чемпионат Нидерландов по футболу ПСВ Утрехт Исмаэль Сайбари Йохан Бакайоко
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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